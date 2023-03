Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di aprile 2023

Manca ancora un po' all'inizio di aprile 2023 ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix che daranno il via a un nuovo mese seriale. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del prossimo mese? Cosa dobbiamo aspettarci da questo aprile 2023 in fatto di serie tv? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità e anche qualche gradito ritorno. Quale? La seconda stagione di Sweet Tooth che tornerà, a sorpresa, prima del previsto. Poi c'è il debutto di War Sailor una nuova serie drammatica ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, Lo scontro, un titolo che affronta il tema della rabbia e della vendetta e Transatlantic, una serie ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta in questo nuovo mese del 2023 in fatto di serie tv.

War Sailor: La serie (2 aprile)

Iniziamo con una nuova serie, War Sailor. Alfred Garnes è un marinaio della classe operaia con tre figli piccoli. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale l'uomo lavora in compagnia dell'amico d'infanzia Sigbjørn Kvalen (Wally) su una nave mercantile in mezzo all'Oceano Atlantico. Insieme si ritrovano disarmati e in prima linea a combattere un conflitto a cui non hanno mai chiesto di partecipare e lottano per la sopravvivenza in una spirale di violenza e morte mentre da un momento all'altro i sottomarini tedeschi potrebbero attaccare le loro preziose navi. Il loro obiettivo è uno solo: salvarsi e tornare a casa. Nel frattempo Cecilia fa del proprio meglio per sopravvivere da sola assieme ai tre figli senza sapere se riuscirà mai a rivedere il marito. Quando gli aerei britannici tentano di bombardare il bunker sottomarino tedesco a Bergen, colpiscono invece la scuola elementare di Laksevåg e alcune abitazioni di Nøstet provocando centinaia di morti tra i civili. Alfred e Wally apprendono della notizia mentre si trovano in Canada e si chiedono se al loro ritorno ci sarà qualcuno ad aspettarli.

Lo scontro (6 aprile)

Poi tra i titoli più promettenti del prossimo mese c'è anche Lo Scontro che racconta, in dieci episodi, le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall'umorismo cupo profondamente commovente.

Transatlantic (7 aprile)

Passiamo poi a Transatlantic, la serie ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee. Marsiglia 1940-1941. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

Sweet Tooth 2 (27 aprile)

E, infine, come anticipato, ad aprile ritorna Sweet Tooth, la serie fantasy che ha appassionati tanti amanti del genere. Basata sui fumetti dark scritti e disegnati da Jeff Lemire, Sweet Tooth di Netflix è un adattamento seriale che si fonda sul concetto di speranza e unione come conditio si ne qua non per la sopravvivenza in condizioni estreme. La seconda stagione riprenderà la storia da dove l'avevamo lasciata. Mentre Gus lega con altri bambini ibridi e cerca di mantenere la speranza nel futuro, unirà le forze con Aimee Eden (Dania Ramirez) per liberare gli ibridi e sfuggire ai Last Man on Earth.