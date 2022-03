Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di aprile 2022

Non è ancora arrivato aprile ma a noi piace giocare sempre d'anticipo e anche se il mese dii marzo è solo a metà abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix del prossimo mese. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del mese del "dolce dormire"? Cosa dobbiamo aspettarci da questo aprile 2022 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che ci sarà il ritorno di una delle serie più amate degli ultimi anni, il debutto di un nuovo attesissimo titolo e molto altro ancora ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che ci aspetta.

Elite 5 (8 aprile)

Elite torna proprio ad aprile con la sua quinta stagione. Per grande sorpresa dei fan della serie spagnola ambientata a Madrid tra i corridoi del liceo di Las Encinas, Netflix ha annunciato che i nuovi episodi debutteranno proprio a inizio aprile, nello specifico l'8 del mese. È così che potremo tornare a tuffarci nel mondo di Elite tra misteri da svelare, omicidi di cui trovare l'assassino ma soprattutto pene d'amore e tanti triangoli amorosi.

Anatomia di uno scandalo (15 aprile)

Una new entry di aprile del mondo Netflix è Anatomia di uno scandalo, il nuovo thriller psicologico della piattaforma di streaming che racconta la vita dell'alta borghesia britannica attraverso scandali personali e politici in cui la verità è sospesa tra giustizia e privilegio. James e Sophie Whitehouse vivono una realtà idilliaca ed elitaria. Con una carriera da ministro e una famiglia amorevole, il percorso di James sembra non avere ostacoli. Finché un segreto scandaloso non viene a galla. L'avvocata Kate Woodcroft segue invece un percorso ben diverso, in cui i processi rischiano di minacciare Westminster, il matrimonio dei Whitehouse, ma anche la sicurezza in se stessa. In sei episodi questa serie con Sienna Miller promette di tenerci costantemente con il fiato sospeso. Sarà davvero così?

Russian Doll 2 (20 aprile)

Ad aprile torna anche Russian Doll 2, la serie premiata agli Emmy con Natasha Lyonne nei panni di attrice, showrunner e produttrice esecutiva. Ambientata quattro anni dopo che Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) sono scampati insieme al loop temporale della mortalità, la seconda stagione di Russian Doll continua a esplorare tematiche esistenziali attraverso una lente fantascientifica e spesso umoristica. Rivelando un destino ancora peggiore della morte infinita, in questa stagione Nadia e Alan si addentrano ancora più a fondo nei loro passati attraverso un insolito portale temporale collocato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan. In un primo momento vivono questa esperienza come un'avventura intergenerazionale in continua espansione che attraversa vari periodi, ma presto scoprono che lo straordinario evento ha in serbo più di quanto si aspettassero e insieme dovranno cercare una via d'uscita.