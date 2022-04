Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di maggio

Manca ancora un po' all'inizio di maggio ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix del prossimo mese. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del mese della festa della mamma? Cosa dobbiamo aspettarci da questo maggio 2022 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci sarà il ritorno di una delle serie Netflix più amate degli ultimi anni, il debutto di un nuovo titolo ispirato a un bestseller, il gran finale di una delle serie italiane più coinvolgenti dell'ultimo periodo e molto altro ancora. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che ci aspetta.

A maggio debutta Stranger Things 4 vol.1

Stranger Things 4 debutterà proprio a maggio! Il primo volume dell'ultima stagione della serie sci-fi della piattaforma di streaming uscirà, infatti, il 27 del prossimo mese per la gioia dei fedelissimi fan dell'universo di Stranger Things. Sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All'indomani dell'evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Qui il trailer di Stranger Things 4

Arriva anche il finale di Summertime

Sempre a maggio arriva il gran finale di un'altra serie molto amata: Summertime che debutterà proprio a inizo mese, il 4 maggio con 8 nuovi episodi Sulla riviera romagnola è finalmente arrivata un'altra estate: Summer sembra pronta a vivere la nuova stagione con una spensieratezza che non ha mai conosciuto, Dario riceve un'offerta che non può rifiutare, Sofia torna con la paura di essere ormai un'estranea per i suoi amici e Ale è tormentato da profondi sensi di colpa. In questi nuovi episodi Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue faranno un ulteriore passo verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e delle proprie aspirazioni. La loro amicizia e l'ingresso di nuove persone nel gruppo li porteranno a capire elementi importanti delle loro personalità e del loro futuro. Oltre ad ampliare il loro spettro emotivo, nel percorso di crescita impareranno che qualche volta amare davvero una persona può comportare la perdita di una parte di sé.

E c'è l'uscita di The Lincoln Lawyer, la serie tratta dai romanzi di Michael Connelly

E come non citare l'uscita di una nuovissima serie, The Lincoln Lawyer, che debutterà il 13 maggio su Netflix raccontando la storia di Mickey Haller, l'idealista e anticonformista dirigente di studio legale che segue casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la prima stagione è l'adattamento diLa lista, secondo romanzo della serie che ha per protagonista Mickey Haller.