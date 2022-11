Le serie Netflix più attese di dicembre

Manca ancora un po' all'inizio di dicembre ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix del prossimo mese. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del mese del Natale? Cosa dobbiamo aspettarci da questo dicembre 2022 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità. Si inizia con il debutto del Pinocchio di Guillermo del Toro, attesissima nuova versione in stop-motion del racconto per bambini di Carlo Collodi, poi ci sarà il debutto della terza stagione di Emily in Paris e da non perdere anche la seconda stagione del survival game sudcoreano, Alice in Borderland.

Pinocchio di Guillermo del Toro

Attesissimo, come ognuna delle opere d'arte del maestro della creativtà Guillermo del Toro, Pinocchio debutterà su Netflix proprio questo dicembre. Il regista premio Oscar® e il premiato genio della stop-motion Mark Gustafson reinterpretano l'iconica storia di Carlo Collodi facendo intraprendere al leggendario burattino di legno una serie di avventure bizzarre e fantastiche che spaziano tra vari mondi e rivelano il potere vitale dell'amore.

Emily in Paris 3

Altra grande nuova uscita di questo dicembre 2022 è la terza stagione di una delle comedy Netflix più amae dal pubblico, Emily in Paris. Il premiato ideatore e showrunner Darren Star torna a dirigere la terza stagione della serie candidata agli Emmy con Lily Collins come protagonista e torna a raccontare cosa accade nella vita di Emily un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni. Emily si trova a un bivio fondamentale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due strade molto diverse deve scegliere esattamente a chi essere fedele (al lavoro e nella vita sentimentale), capire cosa comportano queste decisioni per il suo futuro in Francia e naturalmente continuare a vivere le avventure e i sorprendenti colpi di scena che Parigi le offre.

Alice in Borderland 2

Torna a dicembre anche il survival game sudcoreano Alice in Borderland con la sua seconda stagione. Per risolvere il mistero di "Borderland" e tornare nel suo mondo, Arisu deve affrontare insieme ai suoi compagni giochi sempre più difficili e pericolosi. Una serie che, dopo il successo di Squid Game, ha trovato un grande successo di pubblico che non vede l'ora di rituffarsi in questo assurdo mondo virtuale.