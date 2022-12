Le serie Netflix più attese di gennaio 2023

Manca ancora un po' all'inizio di gennaio 2023 ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix che daranno il via a un nuovo anno seriale. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del primo mese del 2023? Cosa dobbiamo aspettarci da questo gennaio 2023 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità. Si inizia con il debutto della serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti fino alla nuova miniserie antologia svolta nell'arco di 25 anni, Caleidoscopio. E poi c'è anche il debutto della seconda stagione di Ginny e Georgia, della terza di Sky Rojo e della seconda di Vikings Valhalla. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta in questo primo mese del 2023 in fatto di serie tv.

Caleidoscopio (1 gennaio)

Il primo giorno del 2023 debutta uno dei titoli più promettenti di questo nuovo anno, Caleidoscopio. Si tratta di una miniserie antologica che si svolge nell'arco di 25 anni e segue una banda di ladri provetti nel loro tentativo di aprire un caveau apparentemente inviolabile per ottenere il più grande bottino della storia. Sotto l'occhio vigile della più potente squadra di sicurezza aziendale del mondo e delle forze dell'ordine, ogni episodio rivela una tessera di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, complotti, alleanze e tradimenti. In che modo la banda di ladri ha architettato il piano? Chi la farà franca? Di chi ci si può fidare? Liberamente ispirata alla storia vera dei settanta miliardi di dollari in obbligazioni scomparsi nel centro di Manhattan durante l'uragano Sandy, Caleidoscopio è composta da otto episodi che vanno da 24 anni prima a 6 mesi dopo il colpo. Quest'avvincente serie antologica crime adotta un approccio non lineare alla narrazione e costruisce intrighi e suspense in modo unico, offrendo agli abbonati Netflix esperienze di visione diverse. Gli spettatori potrebbero iniziare da determinati episodi (come gli episodi "Giallo" o "Verde") e poi approfondire il proprio ordine di visione personale con altri episodi ("Blu" o "Viola" o "Arancione", seguiti da "Rosso" o "Rosa") fino all'epico finale della storia "Bianco" (il colpo). Alla fine gli spettatori vedranno tutti gli episodi, ma l'ordine in cui li guarderanno influenzerà il loro punto di vista sulla storia, sui personaggi e sulle questioni in sospeso al centro della rapina. E tu come vivrai i colori di Caleidoscopio?

La vita bugiarda degli adulti (4 gennaio)

Debutta a gennaio anche La vita bugiarda degli adulti, tratto dal romanzo omonimo di Elena Ferrante. Si tratta del ritratto intenso e singolare di Giovanna, che affronta il passaggio dall'infanzia all'adolescenza andando alla scoperta dei diversi volti di Napoli durante gli anni '90. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

Ginny e Georgia 2 (6 gennaio)

Sempre a gennaio arriva anche l'attesissima seconda stagione di Ginny e Georgia a raccontare le evoluzioni del loro rapporto mamma-figlia e i loro nuovi amori, nuovi sogni, nuovi obiettivi di vita. L'irrequieta e impacciata quindicenne Ginny Miller spesso pensa di essere più matura della madre trentenne, l'irresistibile e dinamica Georgia Miller. Dopo anni di spostamenti, Georgia vuole disperatamente stabilirsi nel pittoresco New England e offrire ai figli una cosa che non hanno mai avuto, una vita normale. Ma non è tutto rose e fiori: il passato di Giorgia rappresenta una minaccia per la nuova vita della famiglia che lei farà di tutto per proteggere.

Vikings Valhalla 2 (12 gennaio)

Poi, gennaio è anche il mese del capitolo due di Vikings Valhalla. In un passato di oltre mille anni fa all'inizio dell'11° secolo, Vikings Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). La seconda stagione ritrova i nostri eroi poco dopo la tragica caduta di Kattegat, un evento che ha infranto i loro sogni e alterato i loro destini. Trovandosi improvvisamente fuggitivi in Scandinavia, sono costretti a mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi che vanno oltre i fiordi di Kattegat.

Sky Rojo 3 (13 gennaio)

E concludiamo con la nuova stagione della serie spagnola di Alex Pina, Sky Rojo. I nuovi episodi sono ambientati sei mesi dopo la battaglia finale. Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) scoprono che la pace non è nient'altro che una sensazione illusoria tra periodi di terrore. Quando la loro vita è sconvolta, le ragazze capiscono che il passato ritorna e che se vogliono davvero essere libere dovranno cercare di seppellirlo una volta per tutte... o, in altre parole, seppellire Romeo (Asier Etxeandia).