Le serie Netflix più attese di novembre

Manca ancora un po' all'inizio di novembre ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix del prossimo mese. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del mese di pieno autunno? Cosa dobbiamo aspettarci da questo novembre 2022 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità. Si inizia con il debutto di una delle serie più attese, la quinta stagione di The Crown, poi c'è il debutto anche della sesta stagione di Elite e, infine, un altro titolo attesissimo di Netflix, Mercoledì di Tim Burton.

Torna a novembre The Crown con la quinta stagione

A Novembre torna The Crown su Netflix con la sua quinta stagione composta da ben 10 episodi. Con l'inizio del nuovo decennio, la famiglia reale si trova davanti alla più grande sfida mai affrontata mentre il pubblico mette in dubbio apertamente il suo ruolo nella Gran Bretagna degli anni '90. Prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, la regina Elisabetta II (Imelda Staunton) riflette su un regno che ha incluso nove Primi ministri, l'avvento della televisione per le masse e il tramonto dell'Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all'orizzonte. Il crollo dell'Unione sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell'ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla monarchia, ma nuovi problemi emergono non lontano da casa. Il principe Carlo (Dominic West) spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Elizabeth Debicki), gettando le basi per una crisi costituzionale della monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell'opinione pubblica ed espone le divergenze all'interno del Casato di Windsor. Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw) che, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi (Khalid Abdalla).

Novembre è il mese anche della sesta stagione di Elite

A novembre torna su Netflix anche Elite con otto nuovi episodi. Una nuova stagione è in arrivo a Las Encinas con tante storie da seguire. Dopo la fatidica festa di Capodanno di Phillipe e la fuga di Guzman, il segreto della morte di Armando potrebbe rovinare la storia d'amore tra Samuel e Ari. Nel frattempo Rebeka intraprende un percorso di scoperta personale, mentre Omar si riprende dalla separazione da Ander; inoltre la comparsa di Adam Nourou, che ha vinto di un premio Goya come Miglior attore emergente per il film Adú e ora veste i panni di Bilal, complicherà ulteriormente il suo rapporto con Samuel. La confessione di Phillipe sulla violenza, le crisi di rabbia di Patrick, i desideri di vendetta di Benjamin, un regalo da Armando a Mencia che potrebbe distruggere "i Benjamini", un patto di omertà tra Samuel e Rebeka che non dura a lungo e causa le conseguenze peggiori.

A novembre debutta anche Mercoledì di Tim Burton

Arriva a novembre l'attesissima serie Netflix di Tim Burton, Mercoledì sull'iconico personaggio della Famiglia Addams. La serie è un giallo di otto episodi con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.