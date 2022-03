Sul catalogo Netflix ricompare la serie tv con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Netflix lancia un importante messaggio di vicinanza al popolo ucraino colpito dagli attacchi russi. Quale? Facendo tornare disponibile sul suo catalogo, negli Stati Uniti e in Canada, la serie tv Servant of the People che vedeva l'attuale presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nei panni di attore protagonista. Il presidente del Paese colpito dalla guerra, infatti, prima di entrare in politica è stato un attore comico e doppiatore diventando famoso nel suo Paese soprattutto per il ruolo interpretato nella serie Netlfix Servant of the People (Sluha Narodu in lingua originale).

Nella serie, Zelensky interpreta il ruolo di un professore di liceo che, per merito di un video virale fatto dai suoi studenti diventerà il Presidente dell'Ucraina. Nel 2019, poi, dopo la messa in onda dell'ultimo episodio della serie, Zelensky assumerà questo ruolo anche nella vita vera, mantenendo questa posizione fino a oggi.

Servant of the People era stato cancellato dal catalogo della piattaforma di streaming dopo averne fatto parte per un periodo ma, oggi stesso, con un annuncio su Twitter, Netflix ha fatto sapere a tutti di aver reso di nuovo disponibile questa storia sul sul catalogo americano e canadese. Oltre a Netflix sono tantissimi i network internazionali che stanno trattando per acquistare i diritti di messa in onda di questa serie sui loro canali televisivi.

Per quanto riguarda Netflix Italia, non è ancora stata presa una posizione sulla tematica.