I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di settembre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla quinta stagione di Cobra Kai alla seconda stagione di Fate: The Winx Saga, fino a passare al nuovo crime-thriller metà spagnolo e metà brasiliano, Santo.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 16 al 18 settembre 2022.

Se siete fan di Karate Kid: Cobra Kai 5

Se non l'avete ancora vista, correte a recuperare la quinta stagione di Cobra Kai, la serie tratta dal franchise di Karate Kid e ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984. Questo titolo, che racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) è giunto alla sua quinta stagione che è pronta a regalare grandi emozioni con dieci nuovi episodi. Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l'impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile "nessuna pietà". Kreese è dietro le sbarre e Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati, così Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

Se amate le storie di magia: Fate: The Winx Saga 2

Torna, proprio questo weekend e con sette nuovi episodi il live action Fate:The Winx Saga, la serie tratta dal cartone animato di Iginio Straffi, Winx Club che racconta il viaggio di formazione di sei fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell'Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano. In questa seconda stagione la scuola è ricominciata sotto l'occhio severo della ex preside di Alfea, Rosalind. I Bruciati non ci sono più, la Dowling è "scomparsa" e Silva è stato imprigionato per tradimento: rispetto all'anno precedente Alfea ha più magia, più amori e più volti nuovi. Quando però le fate cominciano a sparire nel cuore della notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nelle tenebre, dovranno fermarla a tutti i costi prima che sconvolga l'Oltre Mondo.

Se la vostra passione sono le serie crime/thriller: Santo

E, infine, se amate i crime/thriller non potete perdervi Santo è una serie d’azione investigativa intrigante e piena di suspense che a tratti rasenta il terrore. Narra la storia di Santo, il narcotrafficante più ricercato al mondo il cui volto è sconosciuto. I due poliziotti che lo inseguono, Cardona (Bruno Gagliasso) e Millán (Raúl Arévalo), sono inizialmente ai ferri corti, ma dovranno imparare a capirsi e a collaborare per sopravvivere e per risolvere il caso. Questa serie di sei episodi è la prima collaborazione Netflix tra Spagna e Brasile.