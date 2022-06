I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di giugno.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova stagione di The Umbrella Academy al remake coreano de La casa di carta fino a passare alla nuova commedia romantica italoamericana Love & Gelato.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 24 al 26 giugno.

The Umbrella Academy 3 se siete fan della serie

Iniziamo con la terza stagione di The Umbrella Academy (che se siete fan della serie non potete non guardare). Dopo aver evitato la catastrofe nel 1963, l'Umbrella Academy torna a casa nel presente con la convinzione di aver sventato l'apocalisse iniziale e di aver risolto il problema della linea temporale una volta per tutte. Ma dopo festeggiamenti di breve durata, il gruppo si rende conto che le cose non sono per niente come le aveva lasciate. Entra in scena la Sparrow Academy. Geniali, eleganti e affettuosi come degli iceberg, gli Sparrow affrontano immediatamente gli Umbrella in un violento scontro che finisce per essere la preoccupazione minore. Tra sfide, perdite, sorprese e un'entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell'universo (situazione che potrebbero aver provocato loro stessi), ora dovranno riuscire a convincere la nuova e forse migliore famiglia del padre ad aiutarli a risolvere il problema causato dai nuovi arrivati. Ce la faranno a tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O forse questo mondo rivelerà qualcosa di più di un semplice intoppo nella linea temporale?

La casa di carta Corea se siete curiosi di vedere com'è il remake coreano della serie spagnola

Passiamo ora a uno dei titoli più attesi del mese, la versione coreana de La casa di carta. Netflix ripropone in chiave k-drama una delle storie più d successo degli ultimi anni, quella della rapina del secolo alla zecca da parte della banda del Professore. Stessi personaggi, stessa storia ma a cambiare è la location e la cultura che viene mostrata che, se nella serie originale era quella spagnola, adesso è la coreana. Se vi incuriosisce scoprire cosa c'è di diverso e come è davvero questo remake tanto dicusso, dategli una chance.

Se avete voglia di romanticismo e "comfort food", Love & Gelato

E infine, per gli inguaribili romantici e per chi ha voglia di una bella dose di "zuccheri" c'è Love & Gelato, il nuovo film italoamericano di Netflix che racconta una dolcissima storia di un'americana che arriva a Roma, dopo la morte della madre, per trovare se stessa e scroprire la verità sul suo passato. Tra sapori mediterranei, un mix di culture, l'amore, l'amicizia e tanto tanto gelato, questo film è come mangiare comfort food sul divano, quindi, per una serata di inizio estate, è consigliatissimo.