I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di fine settembre/inizio ottobre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie sulla Pricipessa Sissi, L'imperatrice alla serie sul serial killer Jeffrey Dahmer fino a passare al nuovo e dibattutissimo film su Marilyn Monroe, Blonde.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 30 settembre al 2 ottobre 2022.

Se la storia della Principessa Sissi non vi stanca mai: L'imperatrice

Il primo consiglio di questo weekend è L'imperatrice la serie Netflix in sei episodi sulla storia della Principessa Sissi. Quando la ribelle Elisabetta ("Sissi") incontra l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, l'amore inebriante della giovane coppia stravolge completamente la gerarchia di potere presso la corte viennese. Dopo il matrimonio la giovane imperatrice deve farsi valere non solo nei confronti della suocera Sofia, sovrana assetata di potere, ma anche con il cognato Maxi, che desidera il trono (e anche Sissi). Mentre le truppe nemiche si assembrano al confine dell'impero asburgico, i viennesi si ribellano contro l'imperatore. Elisabetta deve scoprire di chi si può fidare e qual è il prezzo da pagare per essere una vera imperatrice e un esempio di speranza per il popolo.

La recensione de L'imperatrice

Se avete voglia di vedere una serie di qualità: Dahmer

Tra il 1978 e il 1991 Jeffrey Dahmer ha ucciso con ferocia diciassette vittime innocenti, oggi, Netflix ha scelto di dedicargli una serie, Dahmer, che racconta la sua storia e indaga sui meccanismi malfunzionanti della sua indole assassina. La serie getta luce su questi crimini atroci, focalizzando l'attenzione sulle vittime trascurate e sulle comunità oggetto di razzismo sistemico e dell'incompetenza della polizia che hanno permesso a uno dei più celebri serial killer degli Stati Uniti di perpetrare la propria follia omicida alla luce del sole per oltre un decennio. Dahmer è una serie con una splendida regia di Ryan Murphy che sa regalare agli spettatori un racconto preciso, emozionante e coinvolgente. Un piccolo capolavoro.

Per farvi un'opinione sul film più dibattuto del momento: Blonde

Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde arriva su Netflix dopo il controverso debutto alla Mostra del Cinema di Venezia. Questo film reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood: Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l'ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l'immagine pubblica e quella privata dell'attrice. Scritto e diretto da Andrew Dominik, il film vanta un cast straordinario con Ana de Armas al fianco di Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.