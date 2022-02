Le serie originali Netflix più longeve di sempre

Vi siete mai chiesti quali sono le serie originali Netflix più lunghe di sempre? Se pensiamo che il trend della piattaforma di streaming va sempre più verso la brevità con serie che non superano quasi mai i sei episodi in totale (almeno per stagione) basta tornare indietro di qualche anno per rendersi conto che ci sono diverse serie composte da molti, molti più episodi. Ecco allora che oggi vogliamo svelarvi le serie originali del colosso dello streaming formate da più episodi. Scopriamo insieme quali sono.

Grace and Frankie

Il primo posto se lo aggiudica Grace and Frankie, la serie che ha debuttato su Netflix nel 2015 e che quest'anno, con la sua settima stagione, raggiungerà un totale di ben 95 episodi. Creata da Marta Kauffman (Friends) e Howard J. Morris, la serie vede Jane Fonda e Lily Tomlin fare i conti con il fatto che i loro mariti li hanno abbandonati per una relazione reciproca.

Orange is the new black

Sette stagioni e ben 91 episodi, Orange is the new black è seconda nella classifica delle serie originali più longeve del servizio di streaming e ha lasciato su Netflix una grande eredità con la sua storia tutta al femminile seguita da milioni di utenti nel corso degli anni. La serie è ispirata alle memorie di Piper Kerman Orange Is the New Black - Da Manhattan al carcere: il mio anno dietro le sbarre e racconta i retroscena di un carcere femminile dopo che una donna perbene, Piper Chapman viene condannata a quindici mesi di detenzione al Litchfield, un carcere femminile federale gestito dal Dipartimento Federale di Correzione.

The Ranch

8 stagioni e 80 episodi. Terzo in classifica è The Ranch, una serie originale Netflix un po' sottovalutata a causa della reputazione di Danny Masterson o del fatto che la serie prende di mira coloro che si trovano al di fuori delle coste orientali e occidentali. Ad ogni modo, The Ranch, su Netflix dal 2016 al 2020, è una delle serie con più episodi di sempre. Nel cast Ashton Kutcher, Debra Winger e Sam Elliott.

BoJack Horseman

Concludiamo con una delle serie Netflix più belle di sempre, oltre che più longeve: BoJack Horseman. Sei stagioni e 77 episodi. In distribuzione su Netflix tra il 2014 e il 2020, BoJack Horseman è la serie animata per adulti più longeva di Netflix fino ad oggi ed è uno dei suoi titoli più amati di tutti i tempi. Nessun'altra sitcom animata per adulti è nemmeno vicina a eclissare il numero di episodi prodotti per BoJack Horseman.