Stranger Things e Dahmer sono le serie più cercate su Google nel 2022

Quali sono state le serie tv che hanno colpito di più il pubblico in questo 2022? Quali i titoli in grado di generare più chiacchiericcio, più interazioni e più apprezzamenti da parte del pubblico? Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto Google che, come ogni anno pubblica, nella sua sezione "trands", quali sono stati i titoli seriali più cercati sul motore di ricerca. La risposta? Due serie Netflix, Stranger Things e Dahmer. Non siamo sorpresi affatto da questo risultato che vede al primo posto una delle serie più seguite di sempre che proprio quest'anno, dopo 3 anni di stop, ha lanciato la sua quarta stagione che ha risollevato non solo i numeri della serie ma la stessa Netflix vicinissima alla perdita di tantissimi account.

Oltre a Stranger Things, prevedibile come ottimo risultato Netflix e serie cercatissima su Google arriva un altro colosso Netflix di questo 2022, Dahmer, la serie di Ryan Murphy sul cannibale di Milwakee che ha scalzato via la concorrenza posizionandosi al secondo posto tra le serie tv più cercate su Google. Questo titolo, infatti, ha trovato l'approvazione di tutti, critica e pubblico arrivando a raggiungere numeri record per quanto riguarda le ore di visualizzazione sulla piattaforma di streaming. Un grande successo per Netflix che sembrava essere destinata a perdere colpi ma che, con prodotti di grandissima qualità, si è saputa risollevare e rinascere dalle sue stesse ceneri.

La classifica completa, inoltre, vede altri titoli della piattaforma di streaming nella top 5 come Manifest che si posiziona al terzo posto delle serie più cercate su Google e The Watcher, altro grande successo di Ryan Murphy, che si prende il quinto posto. A inserirsi in una classifica che vede Netflix dominare quasi senza concorrenza c'è solo un titolo di un'altra piattaforma di streaming, Lol 2 di Amazon Prime che si è posizionata al quarto posto.