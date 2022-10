I titoli più visti questa settimana su Netflix. Lou e Dahmer dominano la top 10 globale

Se siamo certi di quale sia la nostra serie preferita del momento e il film che ci è rimasto nel cuore in questi primi giorni di ottobre, cosa ne penseranno tutti gli altri utenti Netflix del mondo? Quale sarà la serie più amata a livello globale e quale il film più visto in streaming in questa ultima settimana? A venirci incontro per un'analisi dei dati è il sito FlixPatrol.com che, ogni settimana, ci svela quali sono i titoli che si sono portati a casa più visualizzazioni in streaming. Ma diamo un'occhiata ravvicinata ai titoli Netflix più apprezzati nel mondo.

Le 50 serie più viste su Netflix a oggi

Come previsto, è Dahmer a dominare la classifica delle serie più viste su Netflix. Il racconto della storia di Jeffrey Dahmer, infatti, ha trascorso un'altra settimana su Netflix ottenendo punti abbastanza vicini nella maggior parte delle regioni del mondo. Questo, nonostante i social media, la troupe e diverse persone, tra cui i parenti delle vittime del serial killer, incoraggino il pubblico a boicottare la visione della serie. Oltre a Dahmer, c'è Fate: The Winx Saga, numero 1 la scorsa settimana, ha tenuto bene in tutto il mondo, scendendo solo al numero 3. A portare a casa il secondo posto è la quinta e ultima stagione di Dynasty, che ha fatto il giro del mondo la scorsa settimana (e non tornerà per nessuna stagione futura).

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (6819 punti) Dinasty (4288 punti) Fate: The Winx Saga (3373 punti) Thai Cave Rescue (2108 punti) L'imperatrice (1838 punti) Heartbreak High (1713 punti) Young Lady and Gentleman (1678 punti) Cobra Kai (1373 punti) Piccole donne (1254 punti) La corona (1219 punti) Il re, Vicente Fernandez (1150 punti) Diario di un gigolò (1048 punti) Sparviero Passione (709 punti) Avvocato Straordinario Woo (624 punti) Narco Saints (587 punti) Il buon dottore (581 punti) Dentro le prigioni più dure del mondo (559 punti) Pablo Escobar, Il signore della droga (544 punti) Snabba Cash (517 punti) Alchimia delle anime (494 punti) Jamtara – Sabka Numero Ayega (464 punti) Manifesto (458 punti) La gabbia (393 punti) Cyberpunk: Edgerunners (304 punti) Love Between Fairy and Devil (281 punti) Anello Bling: Rapina a Hollywood (271 punti) Stranger Things (255 punti) Le ragazze alle spalle (242 punti) Amici (214 punti) Pedro El Escamoso (155 punti) Alta temperatura (146 punti) Caffè profumato donna (145 punti) Accademia di ginnastica: una seconda possibilità (133 punti) Procuratore militare Doberman (130 punti) Rick e Morty (125 punti) Fiore del Male (112 punti) Paw Patrol (108 punti) C'era una piccola città (104 punti) Forsvinningen – Lorenskog 31. ottobre 2018 (92 punti) Inventing Anna (83 punti) Chesapeake Shores (83 punti) 2 Buono 2 Sii vero (78 punti) Zeytin Agaci (74 punti) L'uomo di sabbia (72 punti) I cattivi (71 punti) Termine (71 punti) Voglio (70 punti) La lista nera (69 punti) Il sussurro blu (67 punti) CoComelon (65 punti)

I 50 film più visti su Netflix a oggi

Per quanto riguarda i film, a spodestare Do Revenge dal primo posto questa settimana è Lou, il thriller con Allison Janney, Jurnee Smollett e Logan Marshall-Green. In diversi Paesi, tra cui anche l'Italia, Blonde è partito alla grande dopo aver debuttato mercoledì, ma le recensioni negative scoraggeranno le persone a guardare più avanti? Dovremo aspettare per vedere.