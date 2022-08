Come ha fatto una serie romantica a superare Stranger Things nella top 10 Netflix?

Virgin River 4 e Stranger Things

È da qualche settimana che una serie romantica è riuscita a superare il colosso Stranger Things nella top 10 di Netflix. Da quando ha fatto il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming con la sua quarta stagione, infatti, Virgin River ha scalzato prepotentemente la serie sci-fi dei fratelli Duffer dal primo posto in classifica che si stava tenendo ben stretto da un po'. Ma come ha fatto una banalissima serie romantica sulla tranquilla vita in un remoto paesino della California a superare un titolo complesso, strutturato e affascinante come Stranger Things di cui i fan aspettavano la nuova stagione da tre anni? Ce lo si sta chiedendo da un po' anche se, molto probabilmente, la risposta a questa domanda la sappiamo tutti anche se non vogliamo ammetterla.

Le persone preferiscono le storie d'amore all'avventura, al fantasy, al dramma, ai titoli impegnativi. La gente vuole leggerezza, ama il comfort di una storia che non può che avere un lieto fine e dove tutto va secondo i piani. Dopotutto, uno dei motivi per cui Virgin River è stata rinnovata da Netflix per ben due stagioni in anticipo, a scatola chiusa senza neanche aspettare di vedere se i nuovi episodi avrebbero avuto successo oppure no, è proprio il fatto che la piattaforma di streaming ha notato che il pubblico ama i cosiddetti "comfort content", cioè i contenuti confortanti, le storie semplici, non sconvolgenti e anche un po' "banali".

La gente ama le storielle d'amore e i piccoli drammi di cuore che la coppia di turno deve superare per dichiararsi poi amore eterno, ama le proposte di matrimonio da film, i bambini che nascono, i matrimoni romantici, la quotidianità di una vita normale, nella sua semplicità, messa sul piccolo schermo. La gente ama essere "tranquillizzata" dal vedere che tutto andrà bene, anche se solo nella finzione, e ha bisogno di questo confinuo reminder che proprio le serie come Virgin River sono in grado di dare. Gli altri titoli? Troppo impegnativi, troppi dettagli a cui fare attenzione, eccessivi risvolti di trama e personaggi da ricordarsi. Troppo dramma. Le storie romantiche? No, lì il dramma è funzionale per mandare avanti la storia ma non lascia mai a bocca aperta, non lascia mai davanti a qualcosa di inaspettato che può stravolgere. Ed è così che una serie che a guardarla non ha proprio tutta questa qualità di esecuzione e sceneggiatura, uno di quei titoli che non consiglieresti mai a nessuno, finisce prima in classifica (anche se attualmente è stata superata da un titolo più recente, Keep Breathing) e si mantiene davanti ad altri prodotti seriali di maggiore qualità ma minore facilità di fruizione e forse, sotto sotto, Virgin River è un po' quel guilty plasure che tutti si concedono su Netflix anche se non lo ammetteranno mai.