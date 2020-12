Le serie tv italiane e straniere più attese del 2021 su Amazon Prime Video

Sarà un 2021 denso di novità per Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon: tra serie tv, film e show, ci attende un'annata interessante sotto ogni punto di vista. Con diverse presenze italiane di spicco, da Carlo Verdone a Carlo Cracco, da Fedez a Mara Maionchi.

(Approfondimento sui nuovi show a questo link)

Ecco le principali novità sul fronte serie tv Prime Video, con trame, cast e anticipazioni.

VITA DA CARLO (Amazon Original - Italia)

Serie TV comedy in cui l’attore e regista Carlo Verdone interpreta se stesso in versione romanzata. Al suo fianco, si alterneranno alcune delle star italiane più famose.

Durata: 10 episodi

Prodotta da: Filmauro

Creato da: Nicola Guaglianone, Menotti e Carlo Verdone

Cast: Carlo Verdone

TUTTA COLPA DI FREUD (Italia)

Serie tv ispirata all'omonimo film di Paolo Genovese del 2014 con Marco Giallini e Anna Foglietta. In questa serie, lo psicanalista cinquantenne Francesco, da anni separato dalla moglie, è padre di tre figlie ormai adulte. Quando anche l’ultima sta spiccando il volo, una serie di eventi le riporta tutte e tre al nido.

Durata: 8 episodi

Supervisione artistica: Paolo Genovese

Diretto da: Rolando Ravello

Prodotto da: Rti, Lotus Production con la collaborazione di Amazon Prime Video

Cast: Claudio Bisio, Caterina Shula, Marta Gastini, Demetra Bellina, Claudia Pandolfi e Max Tortora

INVINCIBLE (Amazon Original - USA)

Dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e dagli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, una serie animata per adulti che racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Ma non appena Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri scopre che la vita di suo padre non è stata così eroica come potrebbe sembrare.

Showrunner: Robert Kirkman (The Walking Dead)

Executive Producers: Robert Kirkman (The Walking Dead), Simon Racioppa (The Dark Crystal: Age of Resistance), David Alpert (The Walking Dead), Catherine Winder (Star Wars: The Clone Wars)

Supervising Director: Jeff Allen (Avengers Assemble)

Cast: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Zazie Beetz, Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Melise, Jason Mantzoukas, Andrew Rannells, Grey Griffin, Kevin Michael Richardson, Khary Payton, Mark Hamill, Seth Rogen, Walton Goggins

PANIC (Amazon Original - USA)

Nuova serie drama di Amazon Prime Video scritta e creata da Lauren Oliver (basata sul suo romanzo bestseller) ambientata in una cittadina texana dove ogni estate i diplomandi si sfidano in una serie di prove, credendo che sia la loro unica chance per sottrarsi da quel luogo e vivere un futuro migliore. Ma quest’anno, le regole sono cambiate e i contendenti dovranno decidere quanto sono disposti a rischiare per la vittoria.

Executive Producer, creato e scritto da: Lauren Oliver

Showrunner e Executive Producer: Adam Schroeder

Cast: Olivia Welch, Mike Faist, Jessica Sula, Camron Jones, Ray Nicholson, David Thompson, Enrique Murciano

THEM (Amazon Original - USA)

Henry e Lucky Emory decidono di trasferirsi con la famiglia dal North Carolina a un quartiere di soli bianchi a Los Angeles. La casa della famiglia in una strada alberata apparentemente idilliaca diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali minacciano di distruggerli.

Executive Producer: Lena Waite

Executive Producer, creato e scritto da: Little Marvin

Cast: Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd, Alison Pill

THE UNDERGROUND RAILROAD (Amazon Original - USA)

The Underground Railroad è una limited series interpretata da Thuso Mbedu nei panni di Cora, Chase W. Dillon nel ruolo di Homer e Joel Edgerton nel ruolo di Ridgeway, e racconta il viaggio della giovane Cora alla disperata ricerca di libertà in un Sud pre-Guerra Civile Americana. Dopo essere fuggita dalla sua piantagione in Georgia per cercare la celebre Ferrovia Sotterranea, Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e guide costruitia in un sistema segreto di tunnel e binari sotto il terreno sudista.

Showrunner, Executive Producer, scritto e diretto da: Barry Jenkins

Executive Producers: Adele Romanski, Mark Ceryak, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Sara Murphy, Sarah Esberg, Richard Heus, Jackie Hoyt e Colson Whitehead

Cast: Thuso Mbedu, Joel Edgerton, Chase W. Dillon

PROGETTO DI TRACY OLIVER (UNTITLED) (Amazon Original - USA)

Una single-camera comedy che segue le vite di quattro donne, amiche dagli anni dell’università alla New York University, alle prese con il sesso, le relazioni e il perseguimento dei loro sogni.

Executive Producer: Tracy Oliver, Amy Poehler, Dave Becky, Kim Lessing.

Executive Producer, creato e scritto da: Tracy Oliver

Cast: Meagan Good, Grace Byers, Jerrie Johnson, Shoniqua Shandai, e Tyler Lepley

DOM (Amazon Original - Brasile)

DOM è una serie drama basata su una storia vera. Victor è un giovane tuffatore, che per uno scherzo del destino si ritrova a fare l’agente dell’intelligence militare e a combattere il traffico di droga. Con il passare degli anni però si trova faccia a faccia con la disillusione nei confronti di questa guerra senza fine e vede suo figlio Pedro soccombere al nemico che ha combattuto indefessamente: la cocaina. Pedro ne diventa dipendente oltre a essere uno dei criminali più ricercati di Rio De Janeiro: Pedro Dom.

Durata: 8 episodi

Diretto da: Breno Silveira

Cast: Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Filipe Bragança, Isabella Santoni, Raquel Villar

MANHÃS DE SETEMBRO (Amazon Original - Brasile)

La serie narra la storia di Cassandra (Liniker) che ha lasciato la sua città di origine per essere finalmente ciò che ha sempre voluto: una donna transgender libera e indipendente. Dopo anni di silenziosa sofferenza, le cose per lei iniziano a migliorare. Cassandra ha ora per la prima volta un appartamento e un fidanzato che ama, Ivaldo (Thomas Aquino), e oltre al suo lavoro come corriere in centro a San Paolo, riesce a coronare il suo sogno di diventare una performer di cover di Vanusa, una famosa cantante brasiliana degli anni '70. La sua vita però prende una svolta inaspettata quando la sua ex, Leide (Karine Telles), si presenta alla sua porta con un bambino sostenendo che sia figlio di Cassandra.

Diretto da: Luis Pinheiro e Dainara Toffoli

Scritto da: Josefina Trotta, Alice Marcone, e Marcelo Montenegro

Prodotto da: Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck

Cast: Liniker, Thomas Aquino, Karine Teles, Paulo Miklos, Gustavo Coelho, Isabella Ordoñez, Clodd Dias, Gero Camilo, Linn da Quebrada (guest star)

THE FAMILY MAN Stagione 2 (Amazon Original - India)

Una serie action che racconta la storia di un uomo borghese che lavora per una cellula speciale dell’agenzia investigativa nazionale. Mentre protegge la nazione dai terroristi, deve allo stesso tempo difendere la sua famiglia dall’impatto del suo lavoro altamente segreto, molto stressante e mal pagato.

Creato, diretto e prodotto da: Krishna D.K. e Raj Nidimoru

Cast: Manoj Baypayee, Priyamani, Sharib Hashmi

I BOUGHT THE FARM (Working Title) (Amazon Original - Regno Unito)

La serie vede protagonista l’appassionato di motori Jeremy Clarkson (The Grand Tour) alle prese con la gestione di una azienda agricola di 400 ettari situata nel cuore della campagna britannica. Jeremy, un autoproclamato “inetto di città” e senza la minima conoscenza agricola dovrà, con qualche aiuto, far funzionare l’azienda in una moderna Gran Bretagna rurale. Producer della serie è Andy Wilman, già produttore di The Grand Tour.

Durata: 8 episodi

Showrunner, Executive Producer: Andy Wilman

Prodotto da: Expectation

Cast: Jeremy Clarkson

THE GREAT ESCAPISTS (Amazon Original - Regno Unito)

In questa avventura Richard Hammond (The Grand Tour) e Tory Belleci (MythBusters) si ritrovano naufraghi in misteriose circostanze su una sperduta ma bellissima isola deserta. Piuttosto che restare in attesa di essere salvati la coppia decide di prendere in mano la situazione e utilizzare tutta la loro conoscenza ingegneristica non solo per sopravvivere ma anche per costruire un meraviglioso parco giochi sull’isola.

Durata: 6 episodi

Cast: Richard Hammond, Tory Belleci

THE BOARDING SCHOOL (Amazon Original - Spagna)

Serie mistery Young Adult che segue le vicende di un gruppo di studenti ribelli e problematici in un isolato e severo collegio, dove leggende e vecchie minacce diventeranno velocemente avventure terrificanti.

Cast: Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio, Claudia Riera, Paula del Río, Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Alberto Amarilla, Mina El Hammani, Joel Bosqued

LA TEMPLANZA (Amazon Original - Spagna)

Drama romantico ambientato nel XIX secolo basato sull’omonimo romanzo di successo di María Dueñas, con Leonor Watling e Rafael Novoa e un cast internazionale. Prodotto da Atresmedia Studios.

Cast: Leonor Watling, Rafael Novoa

MIXTE (Amazon Original - Francia)

Drama in costume ambientanto negli anni ’60 che narra, attraverso gli occhi degli adolescenti e dei loro professori, la vita all’interno di una scuola superiore che per la prima volta apre le porte a entrambi i generi. Dalle improvvisate relazioni donna/uomo a esplosioni ormonali legate a questa vibrante fase della vita.

Durata: 8 episodi.

Creato da: Marie Roussin

Prodotto da: En Voiture Simone e Autopilot Entertainment

Cast: Pierre Deladonchamps, Nina Meurisse, Maud Wyler

OPERATIONS TOTEMS (Amazon Original - Francia)

Ambientato nel 1964, nel pieno della Guerra Fredda, Operations Totems vede protagonista l'eroe francese Francis Morizet, un agente segreto che porta sulle spalle il peso dell’eredità legendaria di suo padre e che si appresta a compiere le prime operazioni sul campo incontrando Lyudmila, una nuova recluta del KGB. Nel mezzo di continue operazioni di intelligence illegali tra il SDECE e la CIA, i due lotteranno per i propri paesi e contro l’amore che provano l’uno per l’altra.

Cast: Niels Schneider