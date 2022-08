Cinque serie tv Prime Video già rinnovate da guardare senza "paura"

Una delle sensazioni più brutte, quando si guarda una serie tv, è arrivare alla fine della stagione e scoprire, subito o poco dopo, che la storia a cui ci si è affezionati e in cui si è investito molto tempo è stata cancellata e quindi rimarrà senza finale né risposte alle nostre domande.

Per evitarvi questa fastidiosissima sensazione, abbiamo pensato di raccogliere in questo articolo cinque serie tv Amazon Prime Video del 2022, o comunque relativamente nuove, di cui Amazon ha già confermato i rinnovi a stagioni successive.

Sono serie tv di vario genere - da quelle per ragazzi a quelle decisamente per adulti, più o meno famose - con cui, se ancora non le avete viste, potrete fare un po' di "sano" binge watching da vacanze.

Purtroppo, però, non c'è una serie tv italiana come Bang Bang Baby, anche se siamo convinti che Amazon presto ufficializzerà il rinnovo alla seconda stagione di una delle migliori serie del 2022.

La Ruota del Tempo (rinnovata fino alla stagione 3)

La grande saga fantasy tratta dai libri di Robert Jordan doveva essere un sontuoso antipasto in vista de Gli Anelli del Potere, e doveva iniziare a colmare quel vuoto lasciato dalla fine di Game of Thrones.

Tutto sommato, a noi The Wheel of Time è piaciuto, e il fatto che Amazon l'abbia rinnovata già per altre due stagioni fa capire che da quelle parti ci credono e sono sicuri della risposta del pubblico, ma a essere onesti in molti non si sono entusiasmati per questa prima stagione.

The Boys (rinnovata per la stagione 4)

In questo caso, invece, il pubblico e gran parte della critica ha apprezzato la stagione 3 di The Boys molto più di quanto abbiamo fatto noi, che abbiamo ravvisato una certa "inutilità" in una trama la cui storia di fatto non va avanti ma in tondo.

Tutti d'accordo, invece, sul fatto che The Boys 3 ha confermato se non accresciuto la grandiosa spettacolarità delle stagioni precedenti, con una serie di trovate e di scene assolutamente memorabili. E chissà cosa vedremo nella prossima stagione...

Reacher (rinnovata per la stagione 2)

Abbiamo definito il personaggio che dà il nome alla serie un mix tra Bud Spencer e Sherlock Holmes, e crediamo che basti a presentarlo chi non ha mai visto Reacher. Un ex agente speciale di due metri che un bel giorno arriva in un posto dove vengono commessi strani delitti che solo lui può risolvere.

Le riprese della stagione 2 sono già in corso da tempo, quindi è probabile che vedremo Reacher 2 nei primi mesi del 2023: intanto godetevi i primi episodi di questa serie crime decisamente divertente, anzi soddisfacente.

L'estate nei tuoi occhi (rinnovata per la stagione 2)

Essendo tratta da una serie di libri, l'unica cosa che separava The summer I turned pretty dal rinnovo per la stagione succcessiva era il gradimento del pubblico: che è evidentemente arrivato, convincendo Amazon a rinnovare questa serie tv per ragazzi, ma che è piaciuta anche a noi, che l'abbiamo definita "come quei telefilm di una volta"

Wolf Like Me (rinnovata per la stagione 2)

Concludiamo con questo caso molto particolare. Innanzitutto perché Wolf Like Me non è una serie Amazon Original, anche se in Italia è uscita in esclusiva su Prime Video, ma di Peacock, piattaforma streaming che in Italia ha al momento solo una specie di "vetrina" con alcuni titoli su Sky.

E poi perché a noi Wolf Like Me era piaciuto moltissimo, tanto da definirla un gioiello, ma ci auguravamo anche che finisse così, con la stagione 1 e il suo bellissimo finale. Invece è stata rinnovata, quindi potete tranquillamente affezionarvi ai suoi personaggi, licantropi o meno...