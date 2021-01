7 nuove serie tv che vedremo su Amazon Prime Video nei prossimi mesi

Quali saranno le prossime serie tv di culto su Amazon Prime Video? Che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi del 2021? A quali nuove storie e nuovi personaggi ci affezioneremo?

La piattaforma di streaming di Amazon è in continua crescita: da "sorella minore" di Netflix, si sta affermando come una casa di grandi produzioni, che siano film, documentari, show o altro. Ma è soprattutto nell'ambito delle serie tv originali che la concorrenza con Netfflix si farà sempre più agguerrita.

Lo dimostrano le serie annunciate recentemente, e che nei prossimi mesi vedremo in uscita sui nostri schermi. Ecco quindi 7 nuove serie tv Amazon Original (di cui una italiana) che usciranno nel prossimo futuro: quali sono i titoli, cosa sappiamo al momento delle trame, e i nomi già annunciati dei cast.

Invincible

Genere: animazione / supereroi

Nazionalità: USA

Nuova serie animata a episodi firmata da Robert Kirkman (creatore di The Walking Dead). Come si vede dal teaser trailer qui sotto, questo attamento televisivo dell'iconico fumetto di Kirkman unisce azione ad alta quota e ultraviolenza.

Invincible è una serie animata per adulti che racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmonas), il più potente supereroe del pianeta. Ma non appena Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri scopre che la vita di suo padre non è stata così eroica come potrebbe sembrare.

Tra le voci in lingua originale di Invincible troviamo anche Sandra Oh (Killing Eve e Grey's Anatomy), Seth Rogen (Pineapple Express), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (il Luke Skywalker di Star Wars), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble), Max Burkholder (Imaginary Order) e altri ancora.

Invincible, la seconda serie di fumetti più lunga creata da Kirkman, si è conclusa nel febbraio 2018 dopo 15 anni dal primo numero. Ecco il teaser

Everybody Loves Diamonds

Genere: heist series (ovvero su una banda di criminali che compie un colpo) con risvolti da commedia

Nazionalità: Italia

Ispirata al "Colpo di Anversa" del 2003, definito dai media internazionali "il più grande furto di diamanti al mondo", questa serie segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo, che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari.

Everybody Loves Diamonds è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, e scritto da Stefano Bises (Gomorra, ZeroZeroZero, Il Miracolo), Michele Astori (La mafia uccide solo d’estate), Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini.

I'm A Virgo

Genere: grottesco

Nazionalità: USA

Ultima serie annunciata da Amazon, I’m a Virgo è stata creata e scritta Boots Riley (Sorry to Bother You), che ne sarà anche regista, e sarà interpretata da Jharrel Jerome (Moonlight, When They See Us).

I'm A Virgo parla della storia assurda di un giovane afro-americano alto quasi 4 metri che vive a Oakland, in California. La serie è una co-produzione di Amazon Studios e Media Res.

I know what you did last summer

Genere: horror YA (sigla che sta per young adult, ovvero per i ragazzi tra i 12-13 e i 20 anni)

Nazionalità: USA

Ispirato all'omonimo film horror cult del 1997 (in italiano "So cosa hai fatto") con Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt e Ryan Phillippe, parte dalla stessa premessa: un gruppo di ragazzi è perseguitato da un killer misterioso - quello del bigliettino "so cosa hai fatto la scorsa estate" che ha scatenato tantissime parodie come "Scary Movie" - che dà loro la caccia un anno dopo un tragico incidente avvenuto la notte del diploma.

La fonte originale è un romanzo pubblicato nel 1973 da Lois Duncan. La nuova serie è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television, mentre sarà scritta da Sara Goodman.

Lightyears

Genere: fantascienza e genre-bending (ovvero a cavallo tra più generi)

Nazionalità: USA

Franklin e Irene York sono una coppia che da qualche anno ha scoperto una stanza sepolta nel loro cortile che inspiegabilmente conduce a uno strano pianeta deserto. Hanno mantenuto il segreto a lungo, finché arriva un ragazzo a sconvolgere la loro esistenza, e la stanza misteriosa si rivela essere qualcosa di molto più grande.

Lightyears è una co-produzione di Amazon Studios con Legendary Television (la stessa di Carnival Row e Paper Girls). La serie è scritta da Holden Miller, mentre Daniel C. Connolly è showrunner e produttore esecutivo. L'argentino Juan José Campanella sarà il regista dei primi due episodi: Campanella ha vinto un Oscar per il film del 2009 Il segreto dei tuoi occhi, di cui nel 2015 fu fatto un remake con Julia Roberts e Nicole Kidman.

A League of their own

Genere: drammatico sportivo

Nazionalità: USA

Se questo titolo originale non vi dice nulla, il titolo italiano "Ragazze vincenti" dovrebbe illuminarvi una lampadina. Sì, è il remake fatto a serie tv del celeberrimo film del 1992 con Madonna, Geena Davis, Tom Hanks e Lori Petty: quello sulle donne che giocano a baseball durante la seconda guerra mondiale, mentre tutti gli uomini sono al fronte.

Questa rivisitazione di "A League of Their Own" rievoca lo spirito gioioso dell’ amato classico di Penny Marshall puntando lo sguardo sulla storia di un’intera generazione di donne che sognano di praticare baseball a livello professionistico. Lo show tratterà anche tematiche legate alla questione razziale e alla sessualità seguendo le storie di un nuovo gruppo di ragazze nel loro percorso sul campo, durante il campionato, e nelle loro vite private.

"Non si piange nel baseball e neanche a Prime Video" ha dichiarato Vernon Sanders, Co-Head of Television, Amazon Studios. "Will e Abbi hanno preso un classico del cinema e reimmaginato per la moderna generazione con nuovi personaggi"

Il cast della serie è composto da Jacobson e Chanté Adams, dall’attrice nominata agli Emmy D'Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo vincitrice di un BAFTA, Kelly McCormack, Roberta Colindrez e Priscilla Delgado, con la partecipazione speciale di Molly Ephraim, Kate Berlant e Melanie Field.

A League of Their Own è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television in collaborazione con Field Trip Productions. Gli Executive producer sono Will Graham, Abbi Jacobson, Hailey Wierengo di Field Trip ed Elizabeth Koe. Anche Jamie Babbit ha svolto il ruolo di executive producer oltre ad aver diretto il pilot.

A Private Affair - Un asunto privado

Genere: drammatico

Nazionalità: Spagna

No, non ha a che are con "Una questione privata", romanzo di Fenoglio portato al cinema dai fratelli Taviani, bensì con un film spagnolo-portoghese-argentino del 1997.

La nuova serie spagnola sarà interpretata da Aura Garrido e dalla star Jean Reno (Nikita, Leon e tanti altri). Ambientato negli anni '40 del secolo scorso, periodo durante il quale a Vigo vengono uccise molte prostitute, vede come protagonista Marina Quiroga, donna benestante che si prefigge di trovare il killer, aiutata dal suo fedele maggiordomo Hector. A ostacolarla c'è la società con i suoi pregiudizi, la mamma che vuole farla sposare e il nuovo capo della polizia, suo fratello Arturo.

La serie, composta di 8 episodi, è una produzione Bambú Producciones, e sarà diretta da David Pinillos e María Ripoll.