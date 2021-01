Tutte le serie tv in uscita su Amazon Prime Video a febbraio

Amazon Prime Video ha annunciato la lista delle uscite di febbraio 2021. Tra le serie tv, riflettori puntati soprattutto su 3 nuove grandi uscite Amazon Original, sul rinnovo di una serie di nicchia originale degli Amazon studios e su altre 6 serie di culto da (ri)vedere con tutta la famiglia.

Di seguito l'elenco completo delle serie tv in uscita nelle prossime settimane su Prime Video.

Serie tv Amazon Original in uscita a febbraio 2021: i titoli, le date, le trame e i trailer

SOULMATES stagione 1 - uscita 8 febbraio

Soulmates è una serie antologica ambientata tra 15 anni, quando una scoperta scientifica avrà cambiato le vite di tutti sul pianeta: un test che stabilisce in maniera inequivocabile chi è la tua anima gemella. Ognuno dei sei episodi ha un cast diverso ed esplora varie storie che ruotano intorno alla scoperta o meno del risultato del test e al suo impatto su una moltitudine di relazioni.

THE FAMILY MAN stagione 2 - uscita 12 febbraio

Seconda stagione della serie action Amazon Original di produzione indiana che racconta la storia di un uomo borghese, Srikant Tiwari, che lavora per una cellula speciale dell’agenzia investigativa nazionale. Mentre protegge la nazione dai terroristi, deve difendere la sua famiglia dall’impatto del suo lavoro altamente segreto, molto stressante e mal pagato. Lo show offre un punto di vista satirico sulla geopolitica dell'area in cui è ambientato.

EL INTERNADO: LAS CUMBRES stagione 1 - uscita 19 febbraio

El Internado: Las Cumbres (The Boarding School), serie Amazon Exclusive spagnola, è ambientata in un collegio che si trova vicino a un antico monastero in un luogo inaccessibile tra le montagne, completamente isolato dal mondo esterno. Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici che vivono sotto la rigorosa e severa disciplina che li prepara al reinserimento nella società. La foresta tutt’intorno nasconde antiche leggende, pericoli ancora minacciosi che immergeranno i ragazzi in avventure emozionanti e spaventose.

TUTTA COLPA DI FREUD stagione 1 - uscita 26 febbraio

Da anni separato dalla moglie, Francesco è uno psicanalista cinquantenne, padre di tre figlie ormai adulte. Quando anche l’ultima sta spiccando il volo, una serie di eventi le riporta tutte e tre al nido. Con il ritorno delle ragazze sopraggiungono anche gli attacchi di panico, e lo psicanalista è costretto ad assumere ansiolitici e andare a sua volta in terapia. Basato sull'omonimo film di Paolo Genovese del 2014.

Tutte le altre serie in uscita a febbraio 2021 su Prime Video

THE BIG BANG THEORY dalla stagione 1 alla 11 - uscita 1 febbraio

Quasi tutte le stagioni, a parte l'ultima, della celeberrima sitcom con i nerd Sheldon, Leonard, Howard e Raj, la cui vita viene progressivamente sconvolta e migliorata da Penny, Bernadette ed Amy.

GRANDI UOMINI PER GRANDI IDEE stagione 1 - uscita 1 febbraio

Dagli autori e dall'universo di Esplorando il corpo umano e C'era una volta... l'uomo, una serie animata francese del 1994 composta da 26 episodi, in cui si raccontano invenzioni, scoperte e le donne e gli uomini a cui le dobbiamo.

C'ERA UNA VOLTA... LA TERRA stagione 1 - uscita 1 febbraio

Come la precedente, anche questa è una serie di animazione per bambini (ma non solo) creata dallo stesso team di Siamo fatti così. Nei 26 episodi di questa serie del 2009, un maestro di scuola discute assieme ai suoi alunni sui problemi che affliggono la Terra al giorno d'oggi. Nell'affrontare i diversi temi dapprima se ne spiega la causa e poi si elencano le soluzioni in atto e quelle in fase di sperimentazione

RIVERDALE stagione 4 - uscita 1 febbraio

Serie thriller adolescenziale, che fa parte dello stesso universo narrativo - quello della Archie Comics - di Le terrificanti avventure di Sabrina (e, per chi se li ricorda, della serie animata Zero in condotta degli anni '80).

In questa quarta stagione, dopo la scomparsa di Gryphons & Gargoyles e la fuga dei membri della Fattoria dalla città di Riverdale, Archie e i suoi amici si apprestano a frequentare il loro ultimo anno di liceo. Negli USA sta andando in onda la quinta stagione, in Italia oltre che su Amazon Prime le prime 3 sono disponibili anche su Netflix.

XENA: PRINCIPESSA GUERRIERA le 6 stagioni - uscita 4 febbraio

Tutti gli episodi della leggendaria (è proprio il caso di dirlo) serie televisiva fantasy-mitologica andata in onda dal 1995 al 2001. Protagonista è Lucy Lawless, che con la sua fida aiutante Olimpia (Renée O'Connor) affronta avventure molto liberamente ispirate all'epica greca e alla storia romana, da Omero a Giulio Cesare.

THE A-TEAM le 5 stagioni - uscita 8 febbraio

Sì, proprio quel telefilm degli anni '80 che parla di un commando di ex-combattenti della guerra del Vietnam, oggi mercenari assoldati per combattere le ingiustizie. A guidarli il colonnello Hannibal Smith, nel gruppo ci sono P.E. Baracus, Sberla e Murdock.