Tutte le serie tv in uscita a marzo su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha comunicato la lista delle serie tv che usciranno sulla piattaforma di streaming a marzo. Ci sono due nuove serie Amazon Original (una animata, una spagnola) e 6 serie "importate", tra cui ben tre anime.

Vediamo nel dettaglio i titoli, i trailer e le trame delle serie tv che usciranno su Prime Video nelle prossime settimane.

Invincible (Amazon Original)

Serie animata per adulti dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e dagli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, e racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (doppiato da Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (con la voce di J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Ma man a mano che Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, scopre che l'eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Data di uscita: i primi tre episodi da un’ora ciascuno della prima stagione debutteranno venerdì 26 marzo, a seguire sarà disponibile un nuovo episodio a settimana, sino al finale di stagione il 30 aprile.

Numero episodi: 8

Trailer

La Templanza (Amazon Original)

Dramma romantico basato sull'omonimo romanzo di successo di María Dueñas (The Time in Between, Las Hijas del Capitán) ambientato alla fine del XIX secolo. Racconta la storia di Soledad Montalvo e Mauro Larrea, una self-made woman e un uomo i cui destini si incontrano in un luogo e un tempo affascinanti. Una storia incentrata sul superamento delle avversità e la ricerca del proprio posto nel mondo, su come viene costruito un impero e su come in un solo giorno tutto può essere perduto, una storia di avventure in luoghi esotici e di seconde occasioni. La Templanza porterà gli spettatori nelle tumultuose comunità di minatori messicani del 1800 passando attraverso i salotti più esclusivi dell'alta società londinese fino ad arrivare alla Cuba della tratta degli schiavi e da lì alla gloriosa Jerez dove si trovavano le più importanti cantine.

La serie spagnola vede protagonisti Leonor Watling e Rafael Novoa, insieme a un cast di più di 130 attori tra cui si annoverano Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid e Raúl Briones.

Data di uscita: 26 marzo

Numero episodi: 10

Trailer

Le altre serie tv in uscita a marzo su Amazon Prime Video

SUPERCAR - le 4 stagioni - uscita 1 marzo

Sì, proprio quel Supercar, il telefilm di culto degli anni '80: David Hasselhoff è l'ex poliziotto Michael Knight, che nella sua seconda vita si trova a combattere i cattivi con la super macchina parlante KITT.

IL PRINCIPIO DEL PIACERE - la 1a stagione - uscita 1 marzo

Co-produzione polacca-ceca-ucraina: la storia è un noir che inizia con il ritrovamento di parti di cadaveri di giovani donne a Praga, Varsavia e Odessa.

THE GOOD DOCTOR - la 3a stagione - uscita 1 marzo

Terza stagione con le vicende di Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, autistico e con la Sindrome del savant, che lascia il Wyoming per andare a esercitare la professione in California.

MAZINGER EDITION Z - la 1a stagione - uscita 15 marzo

Anime del 2009 che riprende le mitiche avventure di uno dei robottoni più amati di sempre, che i ragazzi di un tempo conoscevano con il nome italianizzato in Mazinga (o Mazinga Zeta in questo caso).

CONAN IL RAGAZZO DEL FUTURO - la 1a stagione - uscita 29 marzo

Altra serie di cartoni animati di culto, questa nella sua versione originale del 1978. Per chi non lo sapesse, parla di un mondo quasi distrutto dalla guerra, in cui un ragazzo e i suoi amici devono combattere coloro che cercano di conquistare ciò che resta della civiltà.

EUREKA SEVEN - la 1a stagione - uscita 31 marzo

Terzo e ultimo anime in uscita. In questa serie animata del 2005, i protagonisti sono Renton Thurston, 14enne figlio di un medico che si è sacrificato per salvare l'umanità, ed Eureka, una ragazzina misteriosa di cui si innamora.