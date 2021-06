Le migliori serie anni '90 da vedere su Netflix e Prime per un tuffo nel passato

Nostalgici degli anni '90 questo articolo è per voi. Per tutti quelli cresciuti con le prime serie tv, allora chiamate per lo più "telefilm", che avevano pochi efetti speciali ma tanta autenticità oggi vogliamo farvi fare un tuffo nel passato per farvi rivivere vecchie emozioni e farvi tornare nel mood anni '90. Le piattaforme di streaming, infatti, conservano i gioiellini della tv di vent'anni fa, sia per far conoscere alle nuove generazioni i prodotti seriali dell'epoca sia per far tornare ragazzini i trentenni di oggi. Ecco allora un approfondimento sulle migliori serie anni '90 da riguardarsi (o vedere per la prima volta) per ricordare o scoprire qualcosa di nuovo del vecchio modo di raccontare storie, meno tecnologico e innovativo di quello di oggi ma non per questo meno coinvolgente. Anzi, la maggior parte delle serie prodotte in quegli anni sono diventate veri e propri cult. Ma scopriamo meglio di cosa stiamo parlando.

Buffy L'Ammazzavampiri (Amazon Prime Video)

Chi non si è emozionato con la travagliata e impossibile storia d'amore tra Buffy l'ammazzavampiri e il vampiro con l'anima Angel? La serie tv sulla cacciatrice interpretata da Sarah Michelle Gellar è il grande classico del genere vampire story e la prima serie che ha ispirato un'intera generaziione di ragazzi e ragazze. Donne forti, diversity, amori gay, amicizia, amori impossibili e tanti paletti conficcati nel corpo dei vampiri di Sunnydale. Tutto questo è Buffy, una serie che a occhio moderno potrebbe sembrare un po' datata ma con una storia davvero coinvolgente che ha saputo tenere milioni di telespettatori incollati allo schermo in attesa di vedere se Angel tornava ad avere la sua anima o se Buffy avrebbe scelto lui o Spike come amore della sua vita (qui ci sono diverse fazioni ma non entriamo nel discorso). Per chi non la conosce merita anche perché non si può non aver visto Buffy nella propria vita.

Streghe (Amazon Prime Video)

Passiamo a un altro grande classico del mondo seriale degli anni '90: Streghe, la serie magica sulle amatissime sorelle Halliwell Prue, Piper e Phoebe (+Page). Streghe è una bellissima storia che mischia la magia alla realtà e forse una delle prime serie sull'empowerment femminile. Tre donne protagoniste, tre eroine del mondo della magia e tre ragazze normali alle prese con le difficoltà della vita, gli amori e il mantenimento di un equilibrio tra vita normale e vita magica. Tra amori difficili ma che hanno fatto sognare tutti come quello tra Phoebe e il demone Cole, il legame tra sorelle indissolubile e tante storie di un mondo magico tutto da scoprire, questa serie saprà stupire le nuove generazioni per la sua autenticità e saprà far venire un po' di malinconia ai nati negli anni '90 ma ne vale la pena.

Roswell (Amazon Prime Video)

Ve la ricordate Roswell? Questa è una serie un po' più di nicchia e meno famosa delle altre ma sono certa che in tanti sono stati fan degli alieni arrivati dallo spazio. In televisione veniva trasmessa da MTV, oggi la possiamo trovare nel catalogo di Amazon Prime Video e ve la consigliamo per un tuffo nel passato davvero interessante. Dopotutto questa serie, oltre a parlare del mondo degli alieni e della realtà di Roswell, nel New Mexico, ha fatto da scuola per diversi attori diventati poi notissimi nel mondo delle serie tv come Katherine Heigl (Izzie di Grey's Anatomy) o Emilie De Ravin (Lost, Once Upon a Time) o anche Adam Rodriguez (di CSI e Criminal Minds).

Dawson's Creek (Netflix)

Passiamo all'ultimo consiglio anni '90 che vi proponiamo oggi. E non potevamo non citarla: Dawson's Creek, il teen drama per eccellenza, il racconto di formazione di un gruppo di adolescenti cresciuti insieme tra realtà di provincia amori immaturi e sogni nel cassetto. Prima ancora di O.C., One Tree Hill o altre serie, gli adolescenti del mondo delle serie tv erano Joy, Pacey, Dawson e tutti gli altri protagonisti di questa serie che ha tenuto compagnia ai ragazzi degli anni '90 in tutti i loro pomeriggi tra primi baci, prime volte, sogni ed emozioni. Da riscoprire o rivedere per l'ennesima volta perché c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare dai ragazzi di Dawson's Creek.