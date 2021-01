Le migliori serie tv per famiglie e bambini da vedere su Amazon Prime Video

Il catalogo di Amazon Prime Video include moltissimi titoli adatti a un pubblico di famiglie con bambini. Come su Netflix - e come sarà anche su Disney+ con il lancio di Star - è innanzitutto possibile separare l'account dei genitori / degli adulti dal profilo destinato ai figli / ai più piccoli di casa.

Ed è su quest'ultimo, in particolare ma non solo, che si possono trovare cartoni animati e serie tv la cui visione può divertire tutta la famiglia. Abbiamo quindi raccolto una serie di consigli per passare qualche ora tutti insieme davanti alla tv con Prime Video.

Ecco la lista dei migliori 10 titoli Amazon Original, di cui riportiamo brevemente la trama e specifichiamo se si tratta di cartoni animati o live action (cioè con attori in carne e ossa). Al fondo dell'elenco, invece, segnaliamo le produzioni non Amazon (che quindi potrebbero essere rimosse dal catalogo incluso nell'abbonamento a Prime) più interessanti e famose.

Nell'elenco degli originali Amazon abbiamo mantenuto un equilibrio tra serie animate e serie con attori, mentre tra le altre produzioni c'è una netta prevalenza di serie di animazione.

Costume Quest

Wren, Reynold, Everett e Lucy affrontano terribili mostri che masticano torrone e che si aggirano nell'ombra nella sonnacchiosa città di Auburn Hollow. I ragazzi dovranno imparare a usare la loro immaginazione per scoprire il potere magico segreto nascosto nei loro costumi fatti in casa e salvare l'universo nella notte in cui regnano i mostri... Halloween!

Età: dai 7 anni in su. Genere: cartone animato.

Dino Dana

Dana è una ragazzina di nove anni che ama i dinosauri. La sua vita cambia per sempre quando le viene data una Guida Rapida ai Dinosauri, che non solo le insegna cose nuove sui dinosauri, ma le dà anche il potere di immaginare i dinosauri nella vita reale.

Età: per tutti. Genere: live action

Un giorno di neve

Basato sul libro pluripremiato di Ezra Jack Keats. Peter intraprende una magica passeggiata sotto la neve verso casa di sua nonna per prendere e portare a casa il cibo per la Vigilia di Natale.

Età: per tutti. Genere: cartone animato

Gortimer Gibbon: la vita a Normal Street

La vita è tutt'altro che rnormale per Gortimer e i suoi amici mentre scorrazzano per Normal Street… un normalissimo sobborgo che ha qualcosa di magico appena sotto la superficie.

Età: per tutti. Genere: live action

Just add magic

Quando Kelly e le sue due migliori amiche si imbattono in un misterioso libro di cucina, scoprono che le ricette contenute sono magiche. Nel tentativo di usare le ricette per liberare la nonna di Kelly da una potente maledizione, scoprono sempre più indizi sul mistero che circonda la nonna e capiscono che ogni ricetta comporta un prezzo. Ci sono segreti più grandi da svelare, con un po' di magia!

Età: per tutti. Genere: live action

The Kicks

Devin Burke e la sua famiglia si sono trasferiti attraversando il paese in California e ora devono adattarsi a una nuova vita e a una nuova squadra di calcio. Le Kentville Kicks non giocano al livello al quale Devin è abituata, quindi lei si vede costretta ad assumere il ruolo di leader della squadra mentre cerca anche di fare amicizia in un posto nuovo.

Età: per tutti. Genere: live action

Kung Fu Panda: le zampe del destino

Da Guerriero Dragone, Po ha dovuto affrontare una lunga serie di sfide epiche, ma nessuna lo ha preparato per quella che si rivelerà essere la più ardua di tutte: insegnare il Kung Fu a un gruppo di ragazzini indisciplinati del Villaggio dei Panda, che hanno in sé un'energia Qi misteriosa e potente. Insieme intraprenderanno un'avventura mozzafiato, combatteranno i malvagi e diventeranno leggende!

Età: dai 7 anni in su. Genere: cartone animato

Perduti a Oz

La dodicenne Dorothy Gale e il suo fido cane Toto cercano Glinda la buona nella speranza che possa farli tornare a casa in Kansas. Lungo la strada conosceranno nuovi incredibili amici e vivranno un'avventura magica che non avrebbero mai potuto immaginare di vivere.

Età: dai 7 anni in su. Genere: cartone animato

Pete the Cat

Tratto dal bestseller per bambini del New York Times, Pete the Cat è una serie divertente e musicale che parla di esplorare il nostro mondo provando nuove cose, oltre a essere sagace, tollerante e ottimista. Che sia farsi nuovi amici o affrontare gli alti e bassi della vita, Pete mette in evidenza le lezioni importanti che ci insegna la vita.

Età: per tutti. Genere: cartone animato

Sigmund e i mostri marini

I fratelli Johnny e Scotty e la cugina Robyn diventano migliori amici di un adorabile, giovane mostro marino di nome Sigmund che trovano sulla spiaggia. I tre bambini spiegano a Sigmund il mondo umano e lo aiutano a nascondersi con la sua famiglia dal Capitan Barnabus, un cacciatore di mostri marini determinato a dimostrare che quelle creature esistono davvero.

Età: per tutti. Genere: live action.

Le serie non Amazon Original

Cartoni animati: Bing, Peppa Pig, Masha e Orso, Paw Patrol, La Pimpa, Gormiti, Shaun Vita da pecora, Pocoyo, Siamo fatti così, C'era una volta l'uomo

Live action: H2O, An American girl story.