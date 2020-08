Tornare adolescenti con le serie tv anime più romantiche

Sembra ieri che cantavamo a squarciagola le sigle dei cartoni animati di Cristina D’Avena: che si trattasse di “Lady Oscar”, “Piccoli problemi di cuore” o “Sailor Moon”, non poteva mancare la componente romantica in cui i due protagonisti alla fine scoprivano di provare un sentimento più profondo dell’amicizia. E, per rimanere nella migliore tradizione dei cartoni giapponesi, che fatica arrivare alla dichiarazione d’amore finale, o addirittura al primo bacio!

Adesso grazie a Netflix e Amazon Prime Video possiamo tornare adolescenti, almeno per un po’, e scoprire (o riscoprire) serie tv anime romantiche, per riprendere a sognare proprio come quando, tra un compito e l’altro, arrivava l’ora della merenda e ci concedevamo un po’ di pausa davanti ai cartoni pomeridiani.

Ecco alcuni anime romantici da scoprire:

Toradora!

Su Netflix è disponibile la prima stagione: minaccioso nell’aspetto ma gentile di cuore, Ryuji stringe un’improbabile amicizia con Taiga, una ragazza con l’atteggiamento da dura e una lingua affilata. Dobbiamo proprio dirvi come va a finire? No, perché con tutta probabilità lo intuite già, ma l’importante d’altronde in questi anime non è scoprire il finale, ma come ci si arriva.

Bugie d’aprile

Sempre su Netflix la prima stagione di questo anime che parla di amore e musica: alla morte della madre, un prodigio del pianoforte perde la voglia di fare musica, ma l’incontro con una ragazza indipendente che suona il violino gli stravolge la vita.

Karakai Jozu no Takagi-san

Su Netflix si trova la prima stagione di questo cartone che parla dello studente delle medie Nishikata, costantemente preso in giro dalla compagna di classe Takagi-san, e che giura vendetta cercando (invano) di ripagarla con la stessa moneta. Fino a quando…

Le situazioni di Lui & Lei

Un grande classico del 1999 torna a disposizione su Amazon Prime Video, con la prima stagione: Yukino è una giovane studentessa delle superiori, bella, intelligente, elegante e di buon carattere, ammirata da tutti come una vera alunna modello. Ma questa sua apparente perfezione è in realtà soltanto una maschera dietro cui si cela una ragazza pronta a tutto pur di attirare su di sé l’attenzione degli altri. Solo una persona è in grado di insidiarne la popolarità: Soichiro Arima.

Juliet in collegio

In questa serie su Amazon Prime Video, alla Dahlia Academy, un collegio prestigioso su un’isola remota, gli studenti di due paesi rivali si affrontano ogni giorno. Però, Romio Inuzuka, capo del dormitorio di Touwa, e Juliet Persia, capo del dormitorio di West, intrecciano una relazione segreta: nessuno in collegio dovrà sapere della loro storia in questa divertente e romantica commedia ambientata tra i banchi di scuola.

Wotakoi: l’amore è complicato per gli otaku

Narumi, un’impiegata che nasconde di essere una fan del genere yaoi (manga focalizzato su relazioni omosessuali maschili), cambia lavoro e ritrova l’affascinante amico d’infanzia Hirotaka, che però è un otaku (nerd) di videogiochi. Decidono di uscire insieme, ma essendo entrambi otaku hanno strane abitudini, e la relazione è tutt’altro che facile. Questa divertente serie tv anime che mette in risalto vizi e contraddizioni della società giapponese si trova su Amazon Prime Video.