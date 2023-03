Le serie tv del momento da guardare su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend che va dal 10 al 12 marzo 2023. Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla seconda parte della quarta stagione di You al film spagnolo che sta spopolando su Netflix, Il futuro in un bacio fino alla docu-serie su uno dei misteri aerei irrisolti più incredibili della storia, Volo MH370.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di marzo 2023.

You 4, parte 2, per gli amanti delle serie sui serial killer

Iniziamo con una delle serie di punta di Netlfix che torna con gli ultimi cinque episodi della quarta stagione. Stiamo parlando di You, la serie che racconta la vita e la mente di un serial killer dal fascino incredibile e dalla mente brillante, Joe Goldberg, interpretato dal bravissimo Penn Badgley. Se siete fan di questa serie non potete perdervi il gran finale della quarta stagione che è pronto a regalare incredibili colpi di scena e una conclusione da lasciare a bocca aperta. Al contrario della prima parte di stagione, i toni di You adesso tornano a essere più scuri e psicologici regalando un bellissimo ritratto delle luci e ombre del suo protagonista.

Il futuro in un bacio, se avete voglia di riflettere sull'amore

Cambiamo decisamente argomento e passiamo dalla mente di un serial killer a parlare d'amore. Perché sì, uno dei titoli più visti attualmente sulla piattaforma di streaming è proprio un film che parla d'amore e riscrive il genere della commedia romantica rendendolo più innovativo e meno datato. Stiamo parlando della pellicola spagnola Il futuro in un bacio un film ben riuscito che spinge il pubblico a riflettere su quanto l'amore sia spesso manipolato da elementi esterni come pregiudizi e idee di futuro preconfezionate. La trama di questo film è molto interessante perché gira intorno al dono del suo protagonista di riuscire a vedere il futuro dopo il primo bacio e sarà condizionato nelle sue scelte proprio da questo aspetto. Ma cosa accade quando la vita gli dà esattamente tutto ciò che ha sempre immaginato? A voi scoprirlo.

Volo MH370, per scoprire i segreti di uno dei misteri aerei più

Cambiamo ancora una volta argomento e passiamo a una nuova docu-serie molto interessante appena debuttata su Netflix, Volo MH370. Si tratta di una serie in 3 episodi che ripercorre tutta la storia del cosiddetto volo MH370 della Malesia Airlines scomparso nel nulla nel 2014. Tra testimonianze, nuove scoperte, immagini di repertorio e tante informazioni insabbiate, questo documentario regala una ricostruzione completa e interessante di ciò che è accaduto quella maledetta notte dell'8 marzo 2014. Per gli amanti dei documentari e dei disastri aerei è il titolo perfetto.