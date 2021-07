I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo ultimo weekend di luglio 2021. Tra nuove uscite come la serie indiana sugli amori giovanili Feels Like Ishq, la prima edizione dell'innovativo reality show Sexy Beasts e la seconda stagione della serie spagnola Sky Rojo ce n'è per tutti i gusti. Ora non vi resta che scegliere!

Sky Rojo 2 per chi ama l'azione e delle serie spagnole

Il primo consiglio streaming di questo weekend è Sky Rojo 2. La serie spagnola dal creatore de La casa di carta Alex Pina in collaborazione con Esther Martínez, infatti, torna su Netflix con nuovi 8 episodi per farci scoprire come è andata a finire tra le ex prostitute Coral, Wendy, Gina e i loro aguzzini Romeo, Moisès e Christian. Dopo il cliffhanger finale della prima stagione il racconto riprenderà la storia della fuga delle tre ragazze alla ricerca della libertà tra azione, colpi di scena, sparatorie e rincorse di macchine. Quale sarà il destino delle regazze alla ricerca del proprio posto nel mondo in questa nuova stagione? Non ci resta che scoprirlo guardando i nuovi episodi usciti proprio oggi sulla piattaforma di streaming.

Sexy Beasts per chi ama i reality sulla ricerca dell'amore

Appassionati di reality show sulla ricerca dell'amore al rapporto. Questa è, senza dubbio, la serie da guardare questo weekend. Il nuovo titolo Netflix "Sexy Beasts" è un innovativo format della piattaforma di streaming dedicato all'amore e alla riscopera dei valori intrinsechi di questo sentimento svinvolandolo da qualsiasi tipo di giudizio estetico. Ed è così che un gruppo di ragazzi con il volto coperto da maschere a forma di animali, si conosceranno "alla cieca", senza vedersi mai in viso per piacersi in primo luogo dal punto di vista caratteriale. Un nuovo modo di approcciarsi alle relazioni che in una società che basa tutto sull'apparenza risulta rischioso quanto necessario per far riscoprire alle nuove generazioni tutto il bello di innamorarsi di qualcuno per ciò che è dentro e non fuori. Ci riusciranno i protagonisti di questo reality? Troveranno il modo di sbarazzarsi di tutti i pregiudizi sull'aspetto fisico delle persone? Non ci resta che guardare questo nuovo show, uscito su Netflix il 21 luglio, per scoprirlo.

Feels Like Ishq per chi ama le riflessioni sulla psicologia umana

Passiamo all'ultimo consiglio streaming di questo weekend. Si tratta di una nuova serie indiana, chiamata Feels Kile Ishq e composta da sei cortometraggi che seguono le storie di sei protagonisti di diversa estrazione sociale. Diretta da Ruchir Arun, Tahira Kashyap Khurrana, Anand Tiwari, Danish Aslam, Jaydeep Sarkar, Sachin Kundalkar e Devrath Sagar, questa serie promette di regalare al pubblico, con racconti intimi di amori giovanili, un excursus di emozioni dalla tristezza, alla gioia, dai traumi alle passioni, tutti elementi ricorrenti nelle sei vite di questi sei personaggi che iniziano a capire, per la prima volta, cos'è per loro l'amore.