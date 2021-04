Il punto su tutte le nuove serie tv europee Disney+ e Star che vedremo nei prossimi mesi

Prosegue a ritmi serrati il lavoro alla Disney per produrre nuove serie tv "made in Europe" rivolte agli abbonati a Disney+ e alla sezione per adulti di Star. Per quanto riguarda l'Italia è da poco stato annunciato il super cast della serie Le Fate Ignoranti e vanno avanti le riprese della sospirata quarta stagione di Boris, ma anche nel resto d'Europa prendono forma diversi progetti che vedremo sullo schermo nei prossimi mesi.

Ecco il riassunto di tutte le nuove serie tv originali Disney+ e Star attualmente in produzione in Europa.

Il punto sulla serie Le Fate Ignoranti

Diffusa la foto (in alto) del primo ciak della serie originale Star del cineasta Ferzan Ozpetek Le Fate Ignoranti, romantic drama tratto dall’omonimo film campione d’incassi e fenomeno culturale, che sarà disponibile prossimamente su Star all’interno di Disney+.

La serie (titolo internazionale The Ignorant Angels), composta da otto episodi, è scritta da Ferzan Ozpetek, Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini e prodotta da R&C Produzioni. Quattro degli otto episodi saranno diretti da Gianluca Mazzella, collaboratore di Ozpetek da oltre venti anni.

La serie vede tra i protagonisti Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta (Michele), insieme a Luca Argentero (Massimo), Carla Signoris (Veronica), Serra Yilmaz (Serra), Burak Deniz (Asaf), Paola Minaccioni (Luisella), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Edoardo Purgatori (Riccardo) e Filippo Scicchitano (Luciano). Il cast include anche Lilith Primavera (Mara), Edoardo Siravo (Valter), Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), oltre a Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie.

Questa la sinossi della serie: "Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente d'auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un'amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici".

Le nuove produzioni originali Disney+ e Star del Regno Unito

Oltre alla già annunciata Save Our Squad, la serie factual entertainment con David Beckham che torna alle sue radici per fare da mentore a una giovane squadra dilettantistica in difficoltà, le produzioni originali del Regno Unito a cui sta lavorando Disney sono:

The Ballad of Renegade Nell: una serie di avventure di cappa e spada targata Disney e ambientata nel XVIII secolo, firmata dalla scrittrice pluripremiata ai BAFTA Sally Wainwright (Gentleman Jack, Happy Valley) e prodotta da Lookout Point (Gentleman Jack, Il ragazzo giusto).

Incastrata per omicidio, Nell Jackson è costretta a una vita di brigantaggio, insieme alle sue due sorelle Roxanne e George. Aiutata da Billy Blind, un giovane spirito coraggioso, Nell si rende conto che il destino l'ha messa dalla parte sbagliata della legge per un motivo, un motivo molto più grande di quello che avrebbe mai potuto immaginare, un motivo che arriva fino alla Regina Anna e alla lotta per il potere che imperversa sui campi di battaglia d’Europa.

Genere: Fantasy action /avventura. Numero e durata episodi: 8 episodi / 45 minuti.

Culprits: produzione Star Original, è una serie dark e ironica su una rapina, firmata dall’acclamato regista J Blakeson (I Care A Lot, La scomparsa di Alice Creed). Culprits segue ciò che accade dopo una rapina, quando i membri della banda prendono strade diverse, ma diventano uno per uno il bersaglio di un killer. Un thriller intelligente creato e diretto da J Blakeson, che vede Stephen Garrett (The Undoing - Le verità non dette; The Night Manager) come executive producer e Morenike Williams (Killing Eve) nel ruolo di produttrice.

Genere: Crime drama. Numero e durata episodi: 8 episodi / 45 minuti.

Extraordinary: una serie comedy Star Original del nuovo talento Emma Moran, segue Jen, una giovane donna che vive in un mondo dove tutti hanno un superpotere... tranne lei. Dalla casa di produzione Sid Gentle Films, vincitrice dei premi BAFTA, Golden Globe, Emmy e Peabody, questa è una comedy fresca e innovativa sull'essere giovani e sul trovare il proprio posto in un mondo confuso, quando tutto ciò a cui puoi aspirare è essere “ordinario”.Extraordinary è una celebrazione dell’anti-supereroe che incoraggia le persone ad accettare sé stesse. Sally Woodward Gentle, Lee Morris (Killing Eve) e Charles Dawson sono gli executive producer di Extraordinary, creata da Moran, uno scrittore esordiente con una voce assolutamente distintiva.

Genere: Comedy. Numero e durata episodi: 8 episodi / 25 minuti.

La altre serie tv europee che vedremo prossimamente su Disney+ e Star

- ITALIA

The Good Mothers (Star Original su Disney+): Una svolta unica nel genere poliziesco: questa è la mafia vista interamente dal punto di vista delle donne. La serie segue la scioccante storia vera di tre donne che sono nate nel più feroce e ricco clan della ‘ndrangheta e che hanno collaborato con una coraggiosa magistrata per distruggerlo. Devono combattere le loro stesse famiglie per il diritto di sopravvivere e costruire un nuovo futuro per i loro figli.

Genere: Crime Drama basato su una storia vera. Durata e numero episodi: 6 / 60 minuti.

Boris 4 (Star Original su Disney+): Un esilarante show nello show, le prime stagioni di Boris seguivano il dietro le quinte di una serie medical drama a basso costo. La nuova stagione riunisce la troupe originale. Ben presto scoprono che il mondo della televisione è cambiato: social media, influencer e le varie piattaforme di streaming dettano legge. Come si comporteranno i nostri protagonisti in questo nuovo mondo?

Genere: Comedy. Numero e durata episodi: 6 / 30 minuti.

- FRANCIA

Weekend Family (Disney+): Un’allegra commedia che racconta la vita di una nuova famiglia allargata che si riunisce ogni fine settimana. Ma quando il padre inizia una relazione con una nuova compagna, i weekend prendono una piega completamente diversa.

Genere: Family Comedy. Numero e durata episodi: 8 / 30 minuti.

Oussekine (Star Original): Serie drama basata su una storia vera, esamina i terribili eventi del 5 dicembre 1986 che hanno portato alla morte di Malik Oussekine. Incentrata sulla lotta della sua famiglia per la giustizia, la serie si addentrerà negli anni '80 per capire l'impatto che questo dramma ha avuto sulla società francese dell'epoca. La mini serie sarà composta da 4 episodi.

Parallels (Disney+): Un evento misterioso spinge quattro amici adolescenti in dimensioni parallele, che faranno di tutto per tornare a casa prima che il loro futuro si capovolga per sempre.

Genere: Fantasy Adventure. Numero e durata episodi: 6 / 45 minuti.

Soprano: Sing or Die (Star Original su Disney+): Con uno sguardo unico ed esclusivo ad uno dei più popolari artisti francesi, questa serie in 6 episodi traccerà la storia del successo di Soprano, insieme agli amici che sono stati al suo fianco fin dai loro umili inizi a Marsiglia.

Genere: Docu-serie. Numero e durata episodi: 6 / 50 minuti.

- GERMANIA

Sultan City (Star Original su Disney+): Quando il patriarca di una rispettabile famiglia turco-tedesca scompare, la vita agiata della sua vedova viene sconvolta. Venendo a sapere che suo marito era segretamente a capo di una rete criminale, viene trascinata in un pericoloso mondo, solo per scoprire che lei - e le sue figlie - hanno un talento per gli affari.

Genere: Dark Comedy Crime Thriller. Numero episodi: 8.

Sam - A Saxon (Star Original su Disney+): Basato sulla storia vera di Samuel Meffire, il primo poliziotto nero della Germania dell'Est, che divenne un fenomeno mediatico e un simbolo della società moderna negli anni '90 dopo la riunificazione. Solo pochi anni dopo, finì lui stesso dietro le sbarre, come nemico dello stato.

Genere: Drama tratto da una storia vera. Numero episodi: 6.

- PAESI BASSI

Feyenoord Rotterdam (Star Original su Disney+): Il Feyenoord è una delle società calcistiche più amate in Olanda. Una squadra della classe operaia con una storia piena di malinconia e orgoglio. Cosa porterà questa stagione? Amato e seguito da milioni di persone in Olanda, il funzionamento interno del loro club di calcio è un mondo molto chiuso e segreto. Mai prima d'ora una squadra olandese aveva aperto le sue porte e permesso un accesso completo e illimitato. Fino a questo momento

Genere: Docu-serie sportiva. Numero episodi: 8.