San Patrizio: gli episodi delle serie tv più belli dedicati a questa festa

Oggi 17 marzo è il St. Patrick's Day, cioè il giorno di San Patrizio (anche detto St. Paddy's Day), la festa irlandese per eccellenza diventata, negli anni, una tradizione diffusa in tutto il mondo al punto che, anche moltissime serie tv oltre che film, hanno dedicato almeno un episodio delle loro stagioni a questa festa. Per celebrare il giorno in cui tutto deve essere rigorosamente di colore verde vogliamo consigliarvi i migliori episodi di serie tv storiche dedicati alla festa di San Patrizio da rivededere.

How I Met Your Mother (3x12)

Non potevamo non iniziare con How I Met Your Mother la serie comedy su Ted Mosby alla ricerca della madre dei suoi figli che ha dedicato il dodicesimo episodio della terza stagione a questa festa. A rendere speciale questo episodio, oltre al fatto che è dedicato al St. Patrick's Day è che per la prima volta Ted ha un primo "contatto" con la cosiddetta mamma, o meglio, con il suo ombrello giallo e come non ricordare un momento iconico come questo per i fan di questa serie che ha fatto la storia del piccolo schermo. In questa divertentissima puntata, Barney trascina Ted a una festa a tema San Patrizio dove si scoprirà che c'è anche la "mamma" e, anche se i due personaggi non si incontreranno mai Ted troverà il suo ombrello giallo che da lì diventerà uno dei simboli principali della serie.

I Simpson

Come potevano mancare i Simpson in questa classifica degli episodi sul St. Patrick's Day. Ebbene sì, la serie di Matt Groening ha dedicato ben due episodi alla festa di San Patrizio: uno del 1997, Homer vs. the Eighteenth Amendment e uno del 2008, Sex, Pies and Idiot Scrapes. Entrambe queste puntata della serie animata sono caratterizzate dall'inconfodibile stile ironico e sarcastico della serie animata e vale la pena rispolverarli in questa giornata.

The Office (6x19)

Anche l'acclamatissima The Office ha dedicato alla Festa di San Patrizio un episodio, prima dell'uscita dal cast del protagonista Michael (Steve Carell). Si tratta di un episodio divertentissimo, come tutta la serie del resto, il diciannovesimo della sesta stagione che racchiude tutti i cliché di questa festa che Michael definisce la più vicina al Natale che gli irlandesi potranno avere.

Streghe (5x17)

Chi degli anni '90 non ha amato Streghe? La serie sulle tre magiche sorelle Halliwell ha infatti ricordato la festa di San Patrizio nell'episodio 17 della quinta stagione. In questo episodio Phoebe, Piper e Page si ritrovano a combattere contro il male per ridare ai leprecauni la fortuna che gli è stata rubata. Da rivedere, anche solo per rituffarsi nel magico mondo delle streghe e dei demoni più amati di San Francisco.

2 Broke Girls (3x19)

2 Broke Girls, la sitcome con Kat Dennings e Beth Behr nei panni, rispettivamente di Max e Caroline dedica a San Patrizio il 19esimo episodio della terza stazione. Le due protagoniste si ritrovano a una festa ma Caroline ha qualche difficoltà a lasciarsi andare e divertirsi, così, decide di far vedere a Max come festeggiava la giornata di San Patrizio nel suo passato da ricca.

30 Rocks (6x12)

Anche 30 Rocks inserisce nella sua lista di episodi uno dedicato al St. Patricks Day. La serie, vincitrice di diversi Emmy e Golden Globes, parla della festa del santo irlandese in un episodio, il dodicesimo della sesta stagione, dove Liz, credendo di avere tutto sotto controllo, crolla alla vista del suo ex, Dennys Duffy che apparirà proprio il giorno della festa di San Patrizio.