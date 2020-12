La migliore serie tv tratta dalle opere di Stephen King... secondo Stephen King

It, Shining, Le ali della libertà, Misery non deve morire, Stand by me, Il miglio verde, L'ombra dello scorpione... L'elenco dei film e serie tv (o telefilm, per i titoli più datati) tratti da opere di Stephen King è sterminato, come del resto la produzione letteraria dello scrittore statunitense.

Ma agli occhi del maestro dell'horror non tutti i prodotti cinematografici e televisivi sono tutti uguali, anzi. Per esempio non ha mai nascosto di non gradire il film Shining, che pure portava la firma di un altro maestro come Stanley Kubrick.

A inizio gennaio (in Italia, negli USA è già disponibile da un paio di giorni), uscirà The Stand - L'ombra dello scorpione, nuova serie tv (dopo quella del 1994) ispirata al romanzo scritto da King nel 1978. In occasione dell'uscita di questo ennesimo adattamento, che in Italia sarà visibile su Starzplay, il giornalista Calum Marsh del New York Times ha chiamato Stephen King per chiedergli i suoi giudizi relativi alle serie tv che in un modo o nell'altro portano la sua firma.

Lo scrittore ha parlato bene di It - sia della versione del 1990 sia dei due film usciti nel 2017 e 2019 -, ha detto che la serie The Shining del 1997 gli piace di più del film di Kubrick, ha stroncato The Tommyknockers - Le creature del buio, con la parziale giusitificazione che anche il libro era pessimo secondo lui.

Poi però Stephen King ha rivelato a Marsh anche quale sia a suo giudizio la migliore serie tv tra quelle ispirate dai suoi scritti. E cioè "La tempesta del secolo" (titolo originale: Storm of the Century).

Si tratta di una miniserie del 1999, composta di una sola stagione da tre episodi, ognuno dei quali dura poco meno di un'ora e mezza. Non esiste un romanzo o un racconto di King dallo stesso titolo, e il motivo è che di questa serie ha scritto direttamente la sceneggiatura. "È la mia preferita in assoluto" ha detto lo scrittore "Ho amato l'interpretazione di Colm Feore nei panni di Linoge e ho amato la storia. La girarono nella città di Southwest Harbor in Maine [lo Stato USA dove King vive da sempre, ndr] durante l'inverno e nevicava, così da riprodurre il senso di questa incredibile tempesta di neve e delle persone intrappolate. Hanno fatto un lavoro straordinario".

La tempesta perfetta è diretta da Craig R. Baxley, interpretata da Timothy Daly, Colm Feore e Debrah Farentino. Come si intuisce dal titolo, la trama verte intorno a una tempesta di neve che colpisce un'isoletta immaginaria al largo delle coste del Maine, dove arriva lo straniero Andre Linoge, che conosce tutti i segreti degli abitanti del posto.

Dove vedere La Tempesta Perfetta in streaming

Non vi diciamo altro sulla trama per non rovinare la visione della serie, ma vi diciamo che La tempesta del secolo - Storm of the Century è visibile in streaming su Prime Video. Come spesso capita con film e serie di qualche anno fa, non è disponibile la versione in lingua originale e con sottotitoli, quindi è visibile solo in italiano. Ma se Stephen King dice che è la sua preferita, vale sicuramente la pena di dargli retta.

Il trailer

Film e serie tv di Stephen King su Prime Video

Su Amazon Prime Video si possono trovare molti titoli di film e serie tv ispirati a opere di Stephen King. Alcuni sono noleggiabili o acquistabili a pagamento, mentre inclusi con l'abbonamento a Prime ci sono: A Good Marriage (film del 2013, durata 101 minuti), The Mangler (film del 1999, durata 99 minuti), Grano rosso sangue (film del 1984, durata 88 minuti), Brivido (film del 1986, durata 93 minuti), Creepshow (film del 1982, durata 120 minuti), Il miglio verde (film del 1999, durata 188 minuti).