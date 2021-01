Le serie tv in scadenza su Netflix da guardare entro gennaio 2021

Il catalogo di Netflix è sempre in continuo aggiornamento e per tante serie aggiunte ce ne sono altrettante che vengono tolte dal catalogo costantemente. Anche in questo gennaio 2021 sono numerose le serie che usciranno dall'elenco Netflix e tra queste ci sono titoli importanti che bisognerebbe approfittare di vedere prima che non sarà più possibile farlo. Ecco allora le serie tv Netflix, in ordine di cancellazione, da vedere o rivedere prima che vengano tolte dalla piattaforma.

Escobar: El Patrón del Mal (su Netflix fino al 30 gennaio)

La telenovela su Pablo Escobar del 2012 e basata sulla vita del "signore della droga" uscirà da Netflix il 30 gennaio e non la si puà non recuperare. La serie spagnola ha, infatti, conquistato il pubblico dalla prima trasmissione televisiva e, tutti gli amanti del personaggio e della sua storia, hanno ancora una decina di giorni a disposizione per vederla o rivederla su Netflix.

Gossip Girl (su Netflix fino al 31 gennaio)

Una delle grandi cancellazioni Netflix che hanno destato più scalpore nel pubblico è senza dubbio quello di Gossip Girl. La serie americana della CW basata sugli omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar è stata un must degli anni 2000 con le sue protagoniste Serena e Blair e tutti i gossip e gli amori che hanno tenuto incollati allo schermo tutti dal 2009 al 2014. Non l'avete mai vista? Correte a recuperarla su Netflix prima che venga cancellata!

Gantz (su Netflix fino al 31 gennaio)

Se siete amanti dei manga allora non potete farsi scappare Gantz perché dal 31 gennaio 2021 uscirà da Netflix. Si tratta di una serie tratta dall'omonimo manga scritto e disegnato da Hiroya Oku. La storia è quella di un gruppo di persone intrappolate all'interno di un gioco violento e mortale le cui condizioni di gioco vengono generate da una misteriosa sfera nera di nome Gantz. La serie ha avuto un grande successo di pubblico al punto che sono stati creati numerosi spin-off, due manga e due light novel.

Shadow of truth (su Netflix fino al 26 gennaio)

Shadow of the truth è un documentario crime che racconta il caso dell'omicidio del 2006 di una ragazza israeliana di 13 anni da parte di un immigrato ucraino. La serie Netflix, ripercorre le vicende e i fatti accaduti dal momento dell'uccisione alla condanna dell'uomo. Molto interessante per tutti gli amanti del crime.

Inside the Mossad (su Netflix fino al 28 gennaio)

Un altro documentario che presto uscirà da Netflix è Mossad, la serie che racconta il mondo dello spionaggio israeliano. In questa docu-serie verranno svelate direttamente da ex agenti del Mossad le operazioni top secret di cui hanno fatto parte. Importante: è vietato ai minori di 14 anni.