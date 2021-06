Le nuove serie tv in uscita su Netflix questa settimana

Torna il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix della settimana. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di maggio e, se ci sono diversi titoli di punta serie che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altri che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 21 al 27 giugno 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie tv più promettenti di questa prima setimana del mese.

Abbiamo selezionato due highlight dalla nuova serie sulla sessualità raccontata dal punto di vista femminile fino a passare per il nuovo titolo Netflix dedicato all'dattamento tv dei racconti dello sceneggiatore e regista bengalese, tra i più grandi della storia del cinema, Satyajit Ray. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire le specificità di queste due nuove serie tv della piattaforma di streaming.

Sex/Life (in uscita il 25 giugno 2021)

Sex/Life è il nuovo titolo Netflix che punta a provocare il pubblico. È un progetto della piattaforma di streaming che approfondirà il tema dell'espressione dei desideri più intimi e del peso di un passato ribelle in una relazione nuova da un punto di vista tutto femminile. Con protagonista Billie Connelly (Sarah Shahi di Person of Interest), questa nuova serie Netflix si spinge un po' al di là dei canoni classici parlando d'amore, di sesso e di desdierio tutto da una prospettiva femminile. La serie è tratta dal romanzo di BB Easton, 44 Chapters About 4 Men ed è stato adattato al mondo delle serie tv dalla scenografia di Stacy Rukeyser (UnReal). Sex/Life è in programma per debuttare, con 8 episodi inediti, sulla piattaforma di streaming il prossimo 25 giugno 2021.

Ray (in uscita il 25 giugno 2021)

Il titolo originale è "X–Ray: Selected Satyajit Shorts", accorciato a Ray, è la nuova serie antologia di Netflix che punta a portare sul piccolo schermo i racconti dello sceneggiatore, regista, scrittore, critico e illustratore Satyajit Ray. Le sue storie, tra l'horror e il thriller, diventano, così, episodi di una serie tv antologica dove ogni storia si incentrerà su un concetto specifico: l'invidia, il tradimento, l'ego e la vendetta. Composta da quattro episodi, Forget Me Not, Hungama Hai Kyon Barpa, Bahrupiya e Spotlight, la serie uscirà su Netflix a partire dal 25 giugno 2021 e vedrà alla regia Srijit Mukherjee e Abhishek Chaubey.