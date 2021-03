Le 8 migliori serie tv italiane da vedere in streaming, oggi che il nostro Paese fa 160 anni

"Viviamo nel Paese più bello del mondo, eppure siamo tutti perennemente incazzati": prendiamo in prestito questa battuta di Valerio Mastandrea, che purtroppo descrive molto bene la situazione attuale, per presentare le migliori serie tv italiane da vedere in streaming oggi, che l'Italia compie esattamente 160 anni dalla sua fondazione, la cui data ufficiale è appunto il 17 marzo 1861.

Il 17 marzo è festa nazionale anche in Irlanda, e negli anni normali nella sera di San Patrizio molti anche da noi ne approfittavano per uscire e bere qualche birra in compagnia, ma stasera, come sappiamo bene, quasi tutti gli italiani sono costretti a rispettare il coprifuoco e quindi rimarranno in casa.

Quale migliore occasione, quindi, per vedere (o rivedere) una bella serie tv nostrana? Ecco dunque i nostri consigli per questa sera, o in generale per qualunque serata da trascorrere rilassandosi con produzioni italiane recenti e di qualità.

Boris

"Qualità" è del resto uno dei mille tormentoni di quella che forse è la serie tv italiana più amata di sempre, Boris. La storia, per i pochi che non la conoscono, è quella di una troupe piuttosto sgangherata che gira l'immaginaria fiction "Gli occhi del cuore".

Ma anche se l'avete già vista, c'è un ottimo motivo per rivedere Boris, e cioè che a breve uscirà su Star la tanto attesa quarta stagione.

Dove vedere Boris in streaming: Netflix

La linea verticale

La linea verticale è invece una perla sconosciuta a molti, ma che merita assolutamente di essere vista dall'inizio alla fine. È stata scritta da Mattia Torre, autore anche di Boris, che qui descrive in modo divertente e autobiografico la sua esperienza in ospedale. Torre morì poco dopo, ma questa mini serie riesce comunque a far ridere parecchio, pur con un po' di amarezza.

Ah, la citazione iniziale di Mastandrea è tratta proprio da La linea verticale.

Dove vedere La linea verticale: Raiplay

Tutta colpa di Freud

La serie di Tutta colpa di Freud è appena uscita, ma per chi ha già visto il film è facile immaginare che anche con Bisio al posto di Giallini c'è da divertirsi non poco seguendo le vicende di uno psicoanalista con tre figlie, tutti alle prese con complicate situazioni sentimentali.

Dove vedere Tutta colpa di Freud: Amazon Prime Video

Suburra

Altra serie tratta da un film (che a sua volta si basava su un libro di Giancarlo De Cataldo). In Suburra, prima serie tv originale prodotta in Italia da Netflix, si raccontano le vicende della criminalità organizzata che imperversa tra Roma e Ostia, con appalti da conquistare a ogni costo e famiglie in lotta tra di loro. Alessandro Borghi è un protagonista di straordinario talento.

Dove vedere Suburra: Netflix

Romanzo Criminale

Dalla Banda della Magliana al libro ancora di De Cataldo, e poi il film di Michele Placido e infine la serie, la seconda di Sky Italia (dopo Quo vadis, baby?). Il Libanese, il Freddo, il Dandi e gli altri criminali raccontati in Romanzo Criminale sono personaggi che sono entrati di diritto nell'immaginario televisivo di milioni di italiani.

Dove vedere Romanzo Criminale: Sky - Now Tv

Curon

In Curon non c'è niente da ridere: anzi, la tensione è sempre alta. Curon (che nella realtà è un Comune altoatesino sommerso nel 1950 in seguito alla creazione di un bacino artificiale) racconta la storia di Anna, Anna Raina, milanese che fa ritorno dopo 17 anni di assenza a Curon, e si stabilisce insieme ai gemelli nell'inquietante albergo del nonno.

Dove vedere Curon: Netflix

Gomorra

Eccoci a quella che probabilmente è la serie tv italiana più famosa nel mondo. Anche qui si parte da un libro (di Roberto Saviano), si passa da un film e si arriva alla serie. La trama la conoscono tutti, e ruota intorno alle vicende dei clan camorristici di Napoli, tra omicidi, spaccio, regolamenti di conti e molta violenza.

Dove vedere Gomorra: Sky - Now TV

Baby

In questo caso, invece, l'ispirazione è arrivata direttamente da una nota vicenda di cronaca che fece scandalo qualche anno fa. Le protagoniste di Baby sono Chiara e Ludovica, due adolescenti della Roma bene, che finiscono nel giro della prostituzione minorile.

Dove vedere Baby: Netflix