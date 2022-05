Daredevil e le altre serie Marvel ex Netflix arrivano su Disney+

Era nell'aria da mesi, precisamente da quando, a fine febbraio, erano state cancellate dal catalogo di Netflix. Pochi giorni dopo erano comparse su Disney+ negli USA, ma in Italia sono rimaste per mesi nel limbo. E ora finalmente sappiamo quando le serie Marvel ormai ex di Netflix approderanno su Disney+ anche nel nostro Paese.

Quando arrivano le serie ex Netflix su Disney+

Le serie in arrivo sono Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher, che fanno seguito ad Agents of S.H.I.E.L.D., tornato a "casa" dal 18 maggio. Per le sei serie, invece, la data di approdo sulla piattaforma streaming di casa Disney è il 29 giugno.

Scatta l'avviso per il parental control

Con l'aggiunta di questi nuovi titoli, la cui visione è sconsigliata ai più piccoli, agli abbonati verrà consigliato di rivedere le loro impostazioni di parental control in modo da evitare che i contenuti per adulti (così come quelli nella sezione di Star) possano essere visti dai bambini.