Netflix: tutte le serie tv cancellate o non rinnovate nel 2020

Ogni fine di anno spinge a fare delle riflessioni su ciò che è successo, ciò che si è avviato o ciò che si è concluso e questo discorso vale anche per le serie tv. Questo 2020, infatti, è stato un anno particolare anche per gli show televisivi e per le piattaforme digitali che li ospitano. Netflix, infatti, ha visto la conclusione di diverse serie tv o l'uscita dal suo catalogo di altrettanti show. Tra contratti non rinnovati causa pandemia e cancellazioni dal palinsesto digitale ecco tutto ciò che questo 2020 ha tolto da Netflix e ci sono anche titoli tra i più apprezzati dai fan.

Gli show rinnovati e quelli annullati dalla pandemia

Sono, infatti, in totale 27 le serie tv cancellate oppure rinnovate ma solo per un'ultima stagione dalla piattaforma di streaming. I pochi fortunati che si sono aggiudicati almeno una stagione conclusiva sono Lucifer, Ozark, The Crown e Dead to Me. Sono tante, però, le serie che sono state annullate per i blocchi causati dalla diffusione della pandemia a livello mondiale. Tra questi ci sono: Glow, The Society e I am not ockay with this ma l'elenco è ancora lungo. Scopriamolo insieme.

Tutte le serie cancellate da Netflix nel 2020