Su Netflix arriva nuova nuova versione a puntate di Kung Fu Panda

Netflix sta per lanciare una nuova serie animata su una delle storie più note del mondo dell'animazione cinematografica: Kung Fu Panda. Il panda più pigro di semore, Po, infatti, tornerà sul piccolo schermo della piattaforma di streaming per raccontare una nuova e avvincente storia, questa volta, però, a puntate. Il franchise ideato da Ethan Reiff e Cyrus Voris tornerà a coinvolgere il pubblico con questo nuovo titolo Netflix che vedrà il ritorno anche del doppiatore storico di Po: Jack Black.

Ma entriamo più nel dettaglio per vedere cosa sappiamo su questa nuova serie animata di Netlflix.

Kung Fu Panda: il cavaliere dragone: di cosa parla

Quando una misteriosa coppia di donnole mette gli occhi su una collezione di quattro potenti armi, Po deve lasciare la sua casa per imbarcarsi in alla ricerca della redenzione e della giustizia. Po girerà il mondo finché non troverà un alleato: un cavaliere inglese di nome Lama Errante. Insieme, questi due guerrieri che sembrano non c'entrare niente l'uno con l'altro, intraprenderanno un'avventura epica per trovare le armi magiche e salvare il mondo dalla distruzione, e potrebbero persino imparare una o due cose l'uno dall'altro lungo la strada.

Quando esce il nuovo Kung Fu Panda su Netlfix

Sarà possibile trovare i nuovi episodi della serie animata Netflix Kung Fu Panda: il cavaliere dragone prossimamente sul catalogo della piattaforma di streaming.