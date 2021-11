Le serie tv Netflix più attese di dicembre

A noi piace giocare sempre d'anticipo e anche se il mese di novembre non è ancora terminato abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi titoli Netflix di dicembre. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive dell'ultimo mese dell'anno? Cosa dobbiamo aspettarci da questo dicembe 2021 in fatto di serie tv? Vi anticipiamo già che il mese delle vacanze natalizie vedrà il ritorno sul catalogo di Netflix di alcune delle serie più amate di sempre ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono i titoli della piattaforma di streaming più attesi e promettenti del prossimo mese.

The Witcher 2 (17 dicembre)

Dopo mesi e mesi di attesa torna a dicembre The Witcher con la seconda stagione. Quella che fino all'arrivo di Bridgerton e Squid Game era la serie più vista di sempre della piattaforma di streaming torna a raccontare la storia di Geralt di Rivia nel mondo immaginario ispirato alla saga fantasy di romanzi e racconti dell'autore polacco Andrzej Sapkowski. In uscita sul catalogo della piattaforma di streaming il 17 dicembre, la seconda stagione di The Witcher rirpende la trama da dove era stata lasciata alla fine della prima stagione. Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Cobra Kai 4 (31 dicembre)

Grande attesa anche per Cobra Kai 4, il franchise di Karate Kid che torna su Netflix l'ultimo giorno dell'anno. A rivelarlo è la stessa piattaforma di streaming in un primo teaser ufficiale della nuova stagione che si conclude con l'annuncio dell'arrivo dei nuovi episodi proprio questo dicembre che torneranno a seguire le avventure di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso pronti a combattere, con i loro allievi e mettendo da parte la loro rivalità, contro il grande temuto John Kreese che si avvale dell'aiuto di Demetri, Robby e Hawk. Oltre a loro, però, Johnny e Daniel dovranno avere di nuovo a che fare con lo storico grande "cattivo" di Karate Kid: Terry Silver (interpretato da Thomas Ian Griffith) che torna in scena dopo una telefonata alla fine della terza stagione.

Emily in Paris 2 (22 dicembre)

Tra i titoli più attesi di dicembre 2021 c'è anche Emily in Paris 2 che torna sul catalogo della piattaforma di streaming per riprendere il racconto della vita parigina di Emily che, ora è più integrata in città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita in Francia. Dopo essere rimasta coinvolta in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul lavoro, che però diventa ogni giorno più complicato. Durante la lezione di francese incontra un espatriato come lei, che la fa infuriare ma allo stesso tempo la incuriosisce. Ideatore e showrunner della serie è Darren Star che torna a dirigere anche la seconda stagione candidata agli Emmy come miglior comedy. La produttrice e star Lily Collins riprende il ruolo di Emily Cooper, affiancata dal cast fisso della serie composto da Philippine Leroy Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie, dalla guest star ricorrente Kate Walsh e dai nuovi membri del cast Lucien Laviscount, Jeremy O. Harris e Arnaud Binard.