Le Winx prendono vita e diventano protagoniste di una nuova serie Netflix

Le Winx prendono vita e diventano protagoniste di un live-action targato Netflix. Il famoso cartone animato del 2004 sulle fatine magiche creato da Iginio Straffi, infatti, sta per debuttare sulla piattaforma streaming con un live-action italo-britannico prodotto da Archey Pictures in associazione con Rainbow per Netflix. Fate - The Winx Saga è il titolo della serie young adult che uscirà il 22 gennaio su Netflix con otto episodi inediti e che porterà tutte quelle bambine cresciute guardando il mondo magico e coloratissimo delle Winx a vedere, da grandi, la versione umana delle loro fate preferite.

Il cast

Bloom sarà interpretata da Abigail Cowen (Le Terrificanti Avventure di Sabrina, The Fosters)

Sky sarà interpretato da Danny Griffin (So Awkward, The Gentlemen),

Beatrix sarà interpretata da Sadie Soverall (Rose Plays Julie)

Dane sarà interpretato da Theo Graham (Clink, Hollyoaks, Doctors)

Sam sarà interpretato da Jacob Dudman (The Stranger, Medici, The A List)

Stella sarà interpretata da Hannah van der Westhuysen (Fugitives, The Frankenstein Chronicles)

Musa sarà interpretata da Elisha Applebaum (Carly & Paolo Undercover Hooligan, No Reasons)

Riven sarà interpretato da Freddie Thorp (The Discovery of Witches, Safe, Overdrive)

Aisha sarà interpretata da Precious Mustapha (Il giovane ispettore Morse)

Terra sarà interpretata da Eliot Salt (GameFace)

La trama

La serie seguirà le avventura di un gruppo di cinque fate che frequentano il collegio di magio di Oltre Mondo e dovranno imparare a usare e gestire i loro poteri per sconfiggere i mostri e crescere come persone imparando a vivere l'amore, non essere vittima della rivalità tra ragazze e diventare buone amiche e buone fate.