A fine maggio su Amazon Prime Video la nuova serie tv "Panic": tutte le anticipazioni

Amazon ha annunciato l'uscita della prima stagione di una nuova serie tv originale: il titolo è Panic, e sarà una serie del genere cosiddetto young adult (o giovani adulti) firmata dall’autrice, executive producer e creator statunitense Lauren Oliver, scrittrice specializzata in storie destinate ai ragazzi: tra i suoi libri più famosi, i romanzi che compongono la trilogia di Delirium, ovvero appunto Delirium, Chaos e Requiem.

Quando esce la serie tv Panic su Prime Video?

Come annunciato uficialmente da Amazon, la serie tv Panic uscirà venerdì 28 maggio 2021, in esclusiva su Prime, con i dieci episodi della durata di un'ora ciasccuno che compongono la prima stagione completa.

Di cosa parla la serie tv Panic?

La nuova serie Panic è basata sull'omonimo romanzo best-seller della scrittrice Lauren Oliver (pubblicato nel 2015 in Italia da Safarà Editore. Questa la sinossi divulgata da Amazon: "La storia si svolge in una cittadina del Texas in cui ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione, credendo che sia la loro unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite.

Ma quest’anno le regole sono cambiate - la posta in gioco non è mai stata così alta e tutto è diventato ancora più pericoloso. I contendenti dovranno affrontare le loro paure più profonde e oscure e saranno costretti a decidere quanto sono disposti a rischiare per vincere".

Il cast della serie tv Panic, da fine maggio su Prime

I protagonisti di Panic sono: Olivia Welch (che abbiamo già visto in una puntata di Modern Family come compagna di studi di Manny, e il personaggio si chiamava proprio Olive) nei panni di Heather Nill; Mike Faist che farà Dodge Mason; Jessica Sula nella parte di Natalie Williams; Camron Jones sarà Bishop Mason; Ray Nicholson sarà Ray Hall ed Enrique Murciano sarà Sheriff Cortez.

Le foto dal set e le immagini curiose di Panic

Per seguire tutte le curiosità, le foto dal set e dalle premiere o i backstage, Amazon ha creato un apposito profilo Instagram per questa serie dedicata ai giovani: basta cercare @PanicOnPrime