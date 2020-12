Le più belle serie tv Amazon Prime Video del 2020

Una classifica dei migliori titoli di quest'anno sulla piattaforma on demand da non perdere

Sono diverse la novità che sono state introdotte su Amazon Prime Video in questo 2020. La piattaforma on demand di streaming, infatti, sta allargando il suo catalogo con titoli dalla fama internazionale come la bellissima The Handmaid’s Tale sul mondo distopico ideato da Margaret Atwood e con protagonista Elisabeth Moss o Mad Men, la serie sull'America degli anni '60 che ha reso noto Jon Hamm e ha fatto venire a tutti il desiderio di diventare pubblicitari. Ma, oltre a questi nomi, a cui si aggiungono anche i famosissimi The West Wing o The Americans, sono molte le serie uscite su Prime Video in questo 2020 che si sono sapute distinguere e conquistare il pubblico. Quali sono? Ecco una classifica, e se ve le riete perse, correte subito ai ripari!

Utopia

Utopia è una storia che nasce da una serie omonima inglese sceneggiata e prodotta dalla scrittrice Gillian Flynn. Si tratta di un thriller psicologico che porta la spettatore in uno scenario catastrofico in cui dei fan accaniti di un fumetto vengono improvvisamente perseguitati dopo aver iniziato a decifrare i messaggi nascosti dietro le pagine di questo libro. Si tratta di una serie che mescola il mondo della finzione con quello della narrazione con una metalessi in cui la protagonista stessa del fumetto si unisce al gruppo di fan per aiutarli a districarsi nelle vicende con atmosfere al limite tra follia e cupezza.

Tales from the Loop

Tales from the Loop è un esperimento in cui l'arte e la fantascienza si uniscono per creare una serie ibrida, e semi-antologica, che si fa notare per la sua profondità. In sospeso tra una dimensione del racconto e una prettamente artistica, questa serie sottolinea quanto alcune esperienze e alcuni sentimenti dell'uomo siano universali. A fare da ispirazione alla regia sono gli scenari delle opere dell'artista Simon Stålenhag e a unire gli episodi c'è la figura di un Loop, un marchingegno in bilico tra distopia e divinità.

Upload

Nato dall'idea di un autore già famoso e pluripremiato per altre serie stra note come The Office o I Simpson, Upload è una serie tv che crea un aldilà, chiamato Upload, che diventa una prosecuzione della vita, il tutto in chiave ironica e satirica. I morti, infatti, potranno caricare la propria coscienza in un avatar ma solo se avranno i soldi per pagarlo creando così un aldidà basato sul capitalismo proprio come la vita stessa. Si riflette sulla vita, sul valore dei soldi, sulla mercificazione della vita e sull'importanza dei valori genuini.

The Boys, seconda stagione

Tra le serie più belle di quest'anno proposte dalla piattaforma di Amazon Prime Video c'è senza subbio la seconda stagione di The Boys. Amatissima dalla critica internazionale, questa stagione va al di là delle classiche storie di super eroi facendo riflettere lo spettatore su tutte le incoerenze della società americana contemporanea e su tematiche del mondo d'oggi come l'uso dei social media o del potere.

El Cid

Ed Cid è la recentissima serie storica Prime Video sul personaggio spagnolo di Rodrigo Diaz de Vivar (Ruy) e tutte le vicende legate al periodo della Reconquista. Interpretata da Jaime Lorente, noto al pubblico per il suo ruolo di Denver in La casa di carta, la serie è un insieme di intrighi, menzogne, violenze, combattimenti e conquiste con un protagonista che veste i panni dell'eroe ma che resta incorrotto. Una serie ambiziosa ma da non perdere.