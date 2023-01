La serie più vista in streaming nel 2022? No, non è Mercoledì

Se eravate certi che la serie più vista in streaming nel 2022 fosse Mercoledì di Tim Burton dovrete ricredervi perché nonostante l'incredibile successo mediatico del titolo Netflix, c'è un'altra serie che ha avuto un impatto maggiore nel pubblico portandosi a casa il titolo di serie più vista in streaming tra tutte le piattaforme. Di quale serie stiamo parlando? Ve lo diciamo subito, intanto, capiamo da dove arrivano questi dati.

Per calcolare il livello di popolarità di una serie è stato utilizzata la società di dati e misurazione dell'audience, Nielsen le cui classifiche hanno parlato chiaro, la serie più vista tra tutte lo scorso anno è stata Stranger Things, e nello specifico, la sua quarta stagione. La serie sci-fi creata dai fratelli Duffer, infatti, trainata dal successo del suo ultimo capitolo, ha conquistato proprio tutti portandosi a casa un riconoscimento importante e sbaragliando tutta la concorrenza, compresa quella di Mercoledì che, secondo le apparenze, sembrava potesse avere le più alte possibilità di successo, ma così non è stato.

Sono stati, negli Stati Uniti, ben 52 i miliardi di minuti di Stranger Things visti in tutto il 2022, numeri da record per questa serie originale Netflix che è diventata anche la serie originale Netflix in lingua inglese più vista nelle prime quattro settimane dalla sua uscita con ben 1,35 miliardi di ore di visione in tutto il mondo nei primi 28 giorni dal debutto.

A seguire, tra le serie più viste in assoluto nel 2022 è NCIS della CBS con 38,1 miliardi di minuti di visione su Netflix.