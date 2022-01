La serie più vista in streaming nel 2021 non è Squid Game ma...

Sembra assurdo ma è così, non è Squid Game la serie più vista in streaming del 2021. Il survival game sudcoreano, infatti, è stato battuto niente meno che da Lucifer . È proprio la serie con Tom Ellis nei panni del diavolo Lucifero a vincere il titolo di serie più vista dello scorso anno con un totale di 18,342 minuti visualizzati. Medaglia d'argento, invece, per Squid Game che si aggiudica solo 16,432 minuti di views sulla piattaforma di streaming seguita da The Great British Baking Show.

A rendere noti questi dati di ascolto è Nielsen, il colosso dell'audience che analizza il successo dei prodotti sulle piattaforme di streaming negli Stati Uniti, e che ha pubblicato la classifica delle serie più viste in streaming nel 2021 dove, per grande sorpresa di tutti, Lucifer si è aggiudicata il primo posto. Negli Stati Uniti, infatti, il fenomeno Squid Game non è stato in grado di fare meglio della sesta stagione di Lucifer nonostante sia stata definita da Netflix la serie più vista di sempre con 142 milioni di account collegati nel primo mese dal debutto. Come è possibile allora che Squid Game non sia anche la serie più vista del 2021?

Semplice, bisogna ricordarsi che Netflix calcola il successo delle sue serie guardando i risultati delle prime quattro settimane dall'uscita sul catalogo. Nielsen, invece, tiene conto dei minuti di visualizzazione dell'intero anno. Ed è così che Lucifer, grazie alla spinta del gran finale di serie andato in onda in due parti su Netflix proprio quest'anno e al fatto di essere composta da più stagioni ha battuto Squid Game diventando la serie TV più vista nel 2021.

C'è da specificare che, molto probabilmente, tenendo conto dei risultati a livello globale e non solo di quelli relativi agli Stati Uniti, avrebbe vinto il primato Squid Game. Un'altra sorpresa, invece, riguarda la classifica delle serie acquisite dalle piattaforme di streaming che vede Criminal Minds al primo posto tra le serie più viste del 2021.

La classifica completa delle serie originali

Lucifer: 18,342 minuti di views Squid Game: 16,432 minuti di views The Great British Baking Show: 13,636 minuti di views Virgin River: 12,908 minuti di views Bridgerton: 12,356 minuti di views You: 11,124 minuti di views Cobra Kai: 10,915 minuti di views The Crown: 9,651 minuti di views Longmire: 8,892 minuti di views The Handmaid’s Tale: 8,564 minuti di views Outer Banks: 8,301 minuti di views Ted Lasso: 8,161 minuti di views Maid: 8,103 minuti di views WandaVision: 7,284 minuti di views The Witcher: 7,067 minuti di views

La classifica completa delle serie acquisite