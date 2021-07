Netflix lavora a una serie tv sui Pokémon: tutto quello che sappiamo

I Pokémon sbarcano su Netflix con una nuova serie live-action basata sul cartone animato giapponese che ha accompagnato un'intera generazione di ragazzi nati negli anni '90. Dopo diversi film, innumerevoli videogiochi, gadget e tanto altro ancora, Netflix sceglie di puntare ancora su questo famosissimo franchise dando un nuovo volto e una nuova storia ad Ash e tutti i suoi compagni di avventura (e Pokémon) di questo grande cult giapponese. Tra i nomi che stanno lavorando al progetto di Netflix c'è quello di Joe Henderson, già showrunner di una delle serie più amate degli ultimi anni, Luficer, ora pronta a lanciare il suo gran finale con la pubblicazione della sesta e ultima stagione della serie. Ma torniamo ai Pokémon. Cosa sappiamo su questo nuovo titolo Netflix della prossima stagione seriale? Entriamo più nel dettaglio.

La serie sui Pokémon di Netflix: cosa dobbiamo aspettarci?

Molto probabilmente il live-action sui Pokémon di Netflix prenderà spunto dalla serie animata originale senza troppi stravolgimenti di trama, seguendo un po' lo stesso percorso che la piattaforma di streaming ha avuto con un altro adattamento che vedremo sul catalogo nel prossimo autunno: Cowboy Bebop. Non è la prima volta che si pensa a un live-action sui Pokemon. Nel 2019, infatti, c'era stato un libero adattamento cinematografico (ma animato) della serie: Pokemon: Detective Pikachu che aveva visto il doppiaggio di Ryan Reynolds.

Come i Pokémon sono diventati un fenomeno a livello mondiale

La storia dei Pokémon, ideata dalla mente di Satoshi Tajiri nasceva, originariamente, come videogioco sviluppato dalla Game Freak e pubblicato dalla Nintendo per Game Boy. Il grandissimo successo del game ha spinto i creatori ad allargare il raggio d'azione di questa storia creando cartoni, film, manga e il celebre gioco di carte che ha accompagnato l'adolescenza di tutti i nati negli anni '90. Alla base di tutto c'è una storia di amicizia e di "magia": dei giovani ragazzi che catturano e addestrano delle creature con poteri magici che combattono tra di loro e si evolvono nel tempo. E la magia, si sa, colpisce sempre ma quella dei Pokèmon è stata in grado di fare molto di più.