Politica e intrighi: se avete amato "House of Cards" date un'occhiata a queste serie tv

Se siete fan della popolarissima serie tv "House of Cards", interrotta dopo 6 stagioni (e dopo le acuse di molestie mosse contro l'attore protagonista Kevin Spacey), allora vuol dire che vi piacciono le storie che parlano di politica e intrighi del potere. E se dopo le vicende del Presidente degli Stati Uniti Frank Underwook vi sentite "orfani" di questo genere di fiction, su Netflix e Amazon Prime Video ci sono comunque molte altre serie con cui recuperare. Vediamone alcune:

Marseille (Netflix)

È la "House of Cards" francese e, anzi, è stata in assoluto la prima produzione francese di Netflix. Il protagonista, interpretato da Gerard Depardieu, è lo "storico" sindaco di Marsiglia Robert Taro, alle prese con le nuove elezioni e con il tradimento del suo successore Lucas Barres. Intorno a questo duello si muovono intrighi tra politica e malavita contraria alla costruzione di un casinò che danneggerbebe il giro delle slot machine. Sono due stagioni, e Netflix ha confermato che la terza non verrà realizzata.

Borgen - Il potere (Netflix)

È ambientata in Danimarca questa serie tv che conta tre stagioni, e che parla della storia di una politica carismatica che inaspettatamente diventa il primo ministro donna danese. "Borgen" significa "Castello", ed è il soprannome di Palazzo Christiansborg, dove hanno la sede i tre poteri più importanti dello Stato: parlamneto, ufficio del primo ministro e Corte Suprema. Nel 2022 è previsto l'arrivo della quarta stagione.

Trump: un sogno americano (Netflix)

Conosciamo tutti Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, e probabilmente ne abbiamo sentito parlare anche prima quando era "solo" un tycoon plurimilionario. Ma come inizia la sua scalata al potere? E come si è intrecciata con la politica? In questa serie tv documentario originale Netflix, amici, soci e avversari spiegano come lo sfacciato imprenditore rappresenti il sogno americano, diventando il presidente degli Usa contro ogni pronostico.

The Politician (Netflix)

Per chi è alla ricerca di un po' di leggerezza, "The Politician" con, tra gli altri Gwyneth Paltrow, parla del ragazzino ricco Payton che decide di diventare presidente del consiglio studentesco, sperando di diventare un giorno presidente degli Stati Uniti. Inizia così il "rodaggio" politico a scuola, lottando fino in fondo e scoprendo se stesso e i propri limiti.

Graves (Amazon Prime Video)

Due stagioni (non ce ne sarà una terza) per questa serie tv che racconta dell'ex presidente degli Stati Uniti immaginario Richard Graves, ritenuto dai media il peggiore della storia degli Usa, che vuole rimediare agli errori della sua amministrazione e riscattare la sua eredità 25 anni dopo aver lasciato la Casa Bianca. La sua redenzione sarà improntata sulla totale onestà e sul "politicamente scorretto".