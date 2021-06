I Promessi Sposi diventano una serie tv. Il nuovo progetto dal produttore di Game of Thrones

Il grande classico della letteratura italiana I Promessi Sposi sta per diventare serie tv. La storia raccontata dal romanzo di Alessandro Manzoni, infatti, sarà al centro di un prequel dal titolo Provvidenza e ambientato proprio nella Milano del XVI secolo. Dietro la produzione di questo nuovo prodotto seriale c'è un nome già noto nel mondo del piccolo schermo: Vince Gerardis, l'ex co-produttore esecutivo di Game of Thrones che lavorerà a questo progetto che basa la sua sceneggiatura sul romanzo "Ludovico" scritto da Francesco Musesti ed edito dalla Rizzoli che uscirà il prossimo autunno in Italia.

Provvidenza: cosa sappiamo sulla nuova serie tv su Fra Cristoforo

A dare la notizia su questo nuovo progetto seriale è stato Variety, il magazine americano che ha rivelato le prime news sul romanzo, ancora inedito, che ha ispirato Provvidenza. Il protagonista della storia sarà Fra Cristoforo (il cui vero nome è Ludovico, così come il romanzo di Musesti). Oltre al personaggio di Fra Cristoforo, il romanzo e, di conseguenza la serie tv, avrà nella storia anche altri nomi noti dell'universo manzoniano de I Promessi Sposi come L'innominato, il Griso, il Cardinale Borromeo e anche la stessa Lucia.

Provvidenza: una serie cupa, gotica e psicologica

Questo nuovo progetto seriale è stato affidato alla casa di produzione romana "CIAO" (Creatività Italiana Americana Organizzata) specializzata nella produzione di grandi progetti tv internazionali basati su capolavori della letteratura. La serie sarà creata da Vince Gerardis insieme alla sua collaboratrice Maria Grazia Saccà ed è stata descritta come cupa, a tratti gotica, come il romanzo stesso di Manzoni, psicologica e dall'estetica caravaggesca. Lo schema narrativo, invece, seguirà le orme di Game of Thrones. Provvidenza sarà una serie molto attuale ch ricalcherà le vicende della peste in italia con un occhio di modernità e rimando alla pandemia vissuta negli ultimi due anni.

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione per ora è ancora tutto incerto, staremo a vedere quali piattaforme o reti faranno l'offerta migliore.