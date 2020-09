Viaggio nello spazio: 6 serie tv da non perdere

Quanto ci piacerebbe, ogni tanto, poter prendere un'astronave e allontanarci anche solo per un po' dal pianeta Terra? Ma cosa, e chi, incontreremmo?

Non c'è dubbio: le avventure nello spazio hanno sempre affascinato gli esseri umani, finendo per essere protagoniste di libri, film e serie tv di fantascienza. E dunque anche Netflix e Amazon Prime Video sono ricchi di queste serie, andiamo a vederne sei.

The Expanse (Amazon Prime Video)

La scomparsa di Julie Mao, una ragazza ricca divenuta attivista politica, fa intrecciare le vite del detective Joe Miller, del capitano James Holden e della politica dell'Onu Chrisjen Avasarala. In mezzo alle crescenti tensioni fra la Terra, Marte e la Fascia di asteroidi, i protagonisti scoprono il più grande complotto della storia.

Star Trek (Amazon Prime Video e Netflix)

Tra Amazon Prime Video e Netflix si trovano tutte le stagioni della celebre serie tv, dalla serie classica alle ultime uscite "Discovery" e "Picard", per riscoprire le puntate che hanno fatto sognare intere generazioni di fan, incantate davanti al televisore per seguire le avventure della Flotta Stellare.

Away (Netflix)

In questa nuovissima serie tv targata Netflix si parla delle avventure di un gruppo di astronauti in missione su Marte, tra sentimenti e adrenalina. La protagonista, Hilary Swank, interpreta la comandante Emma Green, che abbandona marito e figlia per guidare un equipaggio internazionale di astronauti in una pericolosa missione triennale su Marte.

Lost in space (Netflix)

Gli esseri umani sono costretti a migrare dalla Terra per formare nuove colonie: dopo aver fatto un atterraggio di emergenza su un pianeta alieno, la famiglia Robinson cerca di sopravvivere e di fuggire, ma i pericoli sono ovunque. Remake dell'omonima serie tv del 1965, conta due stagioni, e nel 2021 arriverà la terza.

Another Life (Netflix)

È stato confermato il seguito della prima stagione, in cui un enorme e misterioso manufatto alieno finisce sulla Terra. Il protagonista della serie parte per una missione interstellare per rintracciarne l'origine e stabilire un primo contatto, cercando di capire quali sono le intenzioni degli extraterrestri e come salvare il pianeta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mars (Netflix)

Tra realtà e finzione, questo ibrido tra dramma sceneggiato e documentario su Marte, racconta la missione di un equipaggio spaziale per colonizzare il pianeta rosso nel 2033. Come saranno le tecnologie? Di cosa dovrà dotarsi l'equipaggio? Come fare a portare ossigeno, acqua e cibo su Marte? A rispondere non è solo la fiction, ma anche un pool di scienziati.