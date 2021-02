Le 10 grandi serie tv del passato da (ri)vedere subito su Star

Il 23 febbraio è arrivata anche in Italia Star, la nuova piattaforma di streaming per adulti integrata (ma con parental control) e già inclusa con Disney+. Chi era già abbonato a Disney+, ma anche chi si è abbonato da poco apposta per Star, si è trovato subito di fronte a una valanga di titoli, tra film e serie tv, di elevata qualità. E in molti si sono chiesti: "Che cosa iniziamo a vedere?".

Per chi ha deciso di guardare le nuove produzioni Star Original, la scelta è relativamente semplice: ci sono cinque serie tv nuove da vedere. C'è la sitcom animata Solar Opposites, la storia della scoperta di sé in Love, Victor, il fantasy thriller Helstrom, la storia di mafia di Godfather of Harlem e le atmosfere cupe della serie crime Big Sky.

Decisamente più difficile la scelta per chi invece è tentato di vedere di nuovo, o magari di vedere finalmente per la prima volta dopo essersela sempre persa, una grande serie tv del passato. Contenuti che su Star abbondano, considerato che ha acquisito i titoli di ABC, Fox, Hulu e molte altre produzioni.

A beneficio di tutti coloro che hanno l'imbarazzo della scelta, abbiamo quindi stilato una (opinabilissima) lista di dieci serie tv storiche da (ri)vedere su Star. Abbiamo escluso quelle che pur essendo già classiche sono ancora in onda (come I Griffin o Grey's Anatomy) e ci siamo concentrati su quelle già terminate più famose e più amate, così da poterle seguire dall'inizio alla fine senza timore di delusioni.

Bones (12 stagioni)

Le indagini di Temperance "Bones" Brennan, l'antropologa forense e scrittrice che si ritrova a collaborare con l'FBI, sono ispirate all'omonimo personaggio letterario creato dalla vera antropologa forense e scrittrice (e produttrice della serie) Kathy Reichs.

Bones è terminata nel 2017, ma i fan ne conservano il ricordo nel cuore. A loro dedichiamo questo video con 12 momenti di grande tensione sensuale tra Brennan e Booth.

Buffy l'ammazzavampiri (7 stagioni)

Di recente si è tornati a parlare di questa serie cult per le accuse di molestie sessuali a Joss Whedon, il creatore della serie, ma anche perché pare sia in produzione un reboot, a cui Sarah Michelle Gellar ha detto che non parteciperà.

C'è sempre un motivo per rivedere Buffy, figuriamoci se è appena uscito interamente in streaming e a breve potrebbe uscire il reboot.

Desperate Housewives (8 stagioni)

Chi non l'ha visto pensa che sia una serie retrograda su un gruppo di casalinghe, chi l'ha visto sa che Desperate Housewives è stata una delle serie più innovative dell'epoca, e che le protagoniste erano ben distanti dallo stereotipo della massaia.

How I met your mother (9 stagioni)

Molti adepti della setta di HIMYM hanno rivisto ognuno dei 208 episodi decine di volte, ma per chi magari si è perso qualche puntata in tv questa è l'occasione per rimediare.

Lost (6 stagioni)

Ok, abbiamo detto che citavamo solo serie da vedere fino alla fine senza timore di delusioni. Ma è impossibile tenere fuori da questo elenco un capolavoro come Lost, secondo alcuni la migliore serie tv di sempre.

Modern Family (11 stagioni)

È terminata da pochi mesi, ma è già talmente un classico da essere citata in WandaVision tra i telefilm più iconici di tutti i tempi.

Prison Break (5 stagioni)

Solo 5 stagioni ma comunque 90 episodi intensi e tesi come poche altre serie al mondo per questa storia di carcere, sopravvivenza e morte.

Scrubs (8+1 stagioni)

Un'altra sitcom che ha generato un culto tra milioni di persone, e un'altra serie il cui finale ha fatto storcere il naso a quasi tutti.

Scandal

Uno dei vari gioielli di Shonda Rhimes, la geniale autrice di Bridgerton e di Grey's Anatomy, qui alle prese con una storia di scandali, politica e Casa Bianca.

X-Files

Le investigazioni paranormali di Mulder e Scully. Forse il primo telefilm moderno che ha conquistato il mondo.