Sex and the city revival: quale sarà il futuro di Carrie e Mr. Big? Le indiscrezioni dal set

Le anticipazioni su una delle storie d'amore più travagliate e appassionanti della storia delle serie tv che tornerà presto protagonista della tv con And Just Like That

Sex and the city revival

Cotninua il brusio su una delle serie più amate di tutti i tempi, un cult degli anni'90/2000 che ha accompagnato un'intera generazione di ragazze alla ricerca dell'amore. Stiamo parlando di Sex and the City che torna con un nuovo capitolo a quasi 20 anni di distanza dal suo finale pronta a raccontarci cos'è che accade dopo che l'amore lo si trova. Carrie, Miranda e Charlotte tornano, infatti, sul piccolo schermo ma soprattutto sulle strade di Manhattan (purtroppo senza la loro amica Samantha) a mostrarsi e a mostrare la loro vita a 50 anni. Irriverente e lungimirante fin dalla prima stagione, questa serie, trasmessa dal canale americano Hbo, che ha raccontato l'amore, le donne e il sesso con una trasparenza mai vista prima in tv, promette di non deludere le aspettative dei suoi milioni di fan in questo grande ritorno di scena. E siamo sicuri che anche in questa nuova stagione la serie non mancherà di lasciare il suo fedele pubblico a bocca aperta mettendo sul piccolo schermo tutto il vero della vita senza alcun pudore così come ha sempre fatto.

Ma, prima di scoprire quale sarà il futuro delle tre ex ragazze di New York City, ecco qualche anticipazione sulla storia d'amore al centro dell'intera narrazione: quella tra Carrie e l'irraggiungibile Mr. Big.

Natasha sul set di And Just Like That: l'ex moglie di Big tornerà a creare scompiglio?

La storia d'amore tra Carrie e Mr.Big è al centro di tutte e sei le stagioni della serie Hbo, film inclusi. Quell'affascinante quanto irraggiungibile uomo d'affari di New York ha fatto soffrire le pene dell'inferno alla giornalista di Mahnattan che ha basato la sua intera rubrica "Sex and the City" sui drammi vissuti a causa del famigerato Mr. Big. Ma cosa accadrà dopo il loro matrimonio nella nuova stagione della serie?

A insospettire i fan della coppia, è stato l'avvistamento sul set di And Just Like That di uno dei personaggi che ha messo i bastoni tra le ruote nella storia d'amore dei due: stiamo parlando di Natasha la "twenty-something" che all'epoca aveva rubato Big a Carrie e se lo era anche sposato. Cosa ci fa l'ex moglie di big sul set del revival di Sex and the City? Tornerà a creare scompiglio nella relazione dei due? o farà solo un cameo?

L'attrice Bridget Moynahan è stata fotografata insieme al produttore esecutivo della serie, Michael Patrick King e le foto hanno fatto subito il giro del web ma, per ora, non è stato confermato il suo coinvolgimento nel cast della serie.

Cosa sappiamo sul futuro di Carrie e Mr. Big? Le indiscrezioni dal set

Oltre alle anticipazioni sul possibile ritorno di Natasha nella serie, è stata intercettata una pagina del copione di And Just Like That da parte del sito di gossip Page Six che mostrerebbe che la relazione tra Big e Carrie non sarà rosea nella nuova stagione e, da un lato, non potevamo che aspettarcelo conoscendo il carattere dei due personaggi e il loro trascorso nelle sei stagioni della serie e nei film sequel. Proprio da questo copione, infatti, emergerebbero dei dialoghi che farebbero intendere che la coppia sia separata e abbia affrontato un brutto divorzio.

Tra le righe, infatti, si legge uno scambio di battute tra Carrie e Stanford, Miranda e Charlotte dove la giornalista si lamenta della sua situazione con Mr.Big affermando di non trovarsi in un buon momento di vita: "Stavo registrando il podcast, mi stavo lavando i capelli. Sì, non stavo mangiando o dormendo, ma almeno mi sentivo bene con il mio matrimonio. Adesso sono solo una delle mogli di cui si prendeva cura?"

Cosa intenderà la Bradshaw con questa frase? Non ci resta che aspettare l'uscita della serie per scoprirlo.