Sex and the City Revival: vecchi e nuovi personaggi, ecco tutte le new entry del cast

Si continua a parlare di Sex and the City, la serie cult degli anni '90 che torna sul piccolo schermo a quasi 20 anni dall'uscita dell'ultimo episodio della serie con nuovi episodi inediti per raccontare la vita delle quattro amiche di New York City (mano una) a 50 anni. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, purtroppo senza Kim Cattral, torneranno a vestire i panni di Carrie, Miranda e Charlotte, i personaggi che le hanno rese famose in tutto il mondo. Con un nuovo titolo che prende ispirazione da una delle frasi che Carrie Bradshaw soleva dire a fine episodio, "And Just Like That..." questo revival promette di regalare grandi emozioni ai tantissimi fan della serie che non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà a queste donne, ormai cresciute. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire chi saranno i nuovi personaggi del cast e quali ruoli interpreteranno all'interno della trama di Sex and the City.

Chi sono i nuovi volti di Sex and the City?

Il cast di And Just Like That si arricchisce di giorno in giorno e, dopo aver scoperto chi interpreterà i figli cresciuti di Charlotte e Miranda, scopriamo chi saranno i nuovi personaggi inseriti ex novo nella trama del revival di Sex and the City. Tra questi, spiccano gli attori Christopher Jackson e LeRoy McClain che hanno siglato un accordo per due ruoli ricorrenti nella serie. I due personaggi saranno collegati ad altri due nuovi volti della serie, cioè le attrici Nicole Ari Parker e Karen Pittman. Jackson interpreterà Herbert Wexley, un banchiere di Manhattan e compagno di Lisa Todd (interpretata dalla Parker) una regista di documentari. McClain sarà, invece, Andre Rashad Wallace, un musicista marito della prof. di legge della Columbia Nya Wallace (Pittman). Oltre a loro, un altro nuovo volto della serie sarà quello di Sarita Choudhury nei panni di Seema Patel, un'agente immobiliare che "si è fatta da sola".

Quando esce Sex and the City revival?

È ancora presto per parlare di una data di uscita ufficiale di And Just Like That ma possiamo stimare una possibile distribuzione su HBO a partire dalla seconda parte del 2022 in avanti. Ma staremo a vedere. In Italia, molto probabilmente, la serie sarà distribuita da Disney+.