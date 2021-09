Sex Education 4 ci sarà? Il commento di Jean e Otis

Ha fatto il suo debutto su Netflix oggi stesso con la terza stagione ma noi, che pensiamo sempre in avanti, oggi vogliamo parlare del futuro di Sex Education e della sua (possibile) quarta stagione. Sex Education 4 ci sarà? Continuerà la storia della serie lanciata nel 2019 che ha saputo conquistare milioni di telespettatori con drammi adolescenziali, sessualità appena scoperte e rapporti familiari vacillanti? Addentriamoci un po' di più nella questione per scoprire tutto quello che sappiamo su Sex Education 4.

Cosa sappiamo finora su Sex Education 4

A commentare la papabile quarta stagione di Sex Education è una delle protagonite della serie, Gillian Anderson, che nello show Netflix interpreta il personaggio della mamma di Otis, la famosa terapista sessuale Jean Milburn. L'attrice, volto noto di molte serie di successo del piccolo schermo come X-Files e The Crown, dove è stata molto apprezzata per la sua interpretazione di Margaret Thatcher, ha parlato sul possibile continuo di Sex Education in una conversazione con la rivista Collider e ha dichiarato che "si è parlato molto di continuare Sex Education anche oltre la terza stagione dato il grande successo di pubblico della serie e non ci sarebbe motivo per non farlo ma a Netflix tutto cambia in fretta quindi si tratterà di una decisione che solo i vertici del colosso dello streaming potranno prendere".

La Anderson, però, non è stata la sola protagonista della serie britannica a parlare del continuo di Sex Education con un capitolo 4, anche Asa Butterfield, cioè Otis ha dichiarato che la serie potrebbe continuare anche oltre la quarta stagione, arrivando perfino a una quinta. Anche se, specifica che "non ci sarebbe bisogno di più di quattro/cinque stagioni, ma chissà, forse potrebbe finire tutto con la terza".

Per ora non ci resta che aspettare ulteriori news sulla questione e goderci in pieno i nuovi episodi di Sex Education 3 appena usciti sul catalogo della piattaforma di streaming e, magari, fantasticare su possibili futuri per i personaggi della serie.