Sex Education 4 ci sarà. Netflix conferma il rinnovo della serie

È ufficiale, Sex Education avrà una quarta stagione! A dare la notizia ai fan della serie britannica che racconta la sessualità in una nuova e accattivante chiave, è stata la stessa Netflix durante il suo primo evento online Tudum dedicato proprio al mondo delle serie tv. La piattaforma di streaming, infatti, per la gioia degli innumerevoli fan della serie creata da Laurie Nunn nel 2019, ha rivelato di voler andare avanti con la storia per una quarta stagione a pochi giorni dal debutto di Sex Education 3. Dopo il finale shock del terzo capitolo della serie, i fan di Sex Education possono finalmente iniziare a sperare in un lieto fine per i suoi protagonisti e, nello specifico, Otis e Maeve. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da Sex Education 4 e quando potremo trovare i nuovi episodi della serie su Netflix.

L'annuncio Netflix di Sex Education 4

Breaking News out of #TUDUM!



Sex Education has been renewed for Season 4! pic.twitter.com/8N2WwNLqoG — Netflix (@netflix) September 25, 2021

Cosa dobbiamo aspettarci da Sex Education 4

La storia di Sex Education 4, senza dubbio, ripartirà da dove è stata lasciata alla fine della terza stagione. Maeve e Otis, dopo essersi finalmente baciati e aver capito di provare qualcosa l'uno per l'altra sono stati costretti, dal destino, a separarsi ancora una volta. La ragazza, infatti, ha scelto di andare a studiare negli Stati Uniti e lasciare il suo giovane amore da solo, alle prese con la ricerca di una nuova scuola dopo che la Moordale è stata chiusa definitivamente. La quarta stagione di Sex Education, quindi, lascerà spazio a un nuovo futuro per ognuno dei personaggi ma potrebbe vedere una riconferma o un'uscita dal cast proprio di Emma Mackey che interpreta Maeve. L'attrice, infatti, ha dichiarato di non poter continuare per sempre ad "avere 17 anni".

Quando esce Sex Education 4 su Netflix

Per ora non abbiamo una data certa di uscita di Sex Education 4 ma possiamo immaginare di poter trovare i nuovi episodi della serie sulla piattaforma di streaming già il prossimo anno e non siamo già più nella pelle.