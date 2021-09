Sex Education 4: come finirà tra Otis e Maeve? Ecco cosa ne pensano gli attori

Ha fatto il suo debutto sul catalogo Netflix da pochi giorni ma è già al primo posto nella top 10 italiana della piattaforma di streaming. E come poteva essere altrimenti? Sex Education, la serie britannica, creata da creata da Laurie Nunn nel 2019 e giunta oggi alla terza stagione, è uno dei titoli Netflix più amati a livello internazionale. Perché? Perché parla d'amore, di sesso e di intrighi in una chiave accattivante e innovativa: è un adolescente, infatti, che si mette nelle vesti di esperto sessuologo prendendo spunto dal lavoro di sua madre. Giunta alla terza stagione, Sex Education sta facendo parlare tanto di sé ma quale sarà il futuro dei suoi due personaggi principali Otis e Maeve dopo il finale shock del terzo capitolo della serie? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sui futuri possibili di Otis e Maeve in Sex Education 4 e, soprattutto, cosa ne pensano gli attori che li interpretano.

Come è finita tra Otis e Maeve in Sex Education 3 e cosa li aspetta

(SPOILER ALERT) Sex Education 3 è iniziata da un finale della seconda stagione che vedeva i due personaggi che avrebbero potuto finire insieme, allontanarsi dopo quel messaggio in segreteria, cancellato da Isaac, che Maeve non è mai riuscita ad ascoltare. Un cliffhanger che tutti i fan della coppia hanno odiato. E nella stagione 3? Beh, i due hanno potuto chiarirsi e, soprattutto, Maeve ha potuto scoprire il contenuto del messaggio e ci è scappato pure il bacio (finalmente!). La ragazza, dopo essersi resa conto dei suoi sentimenti per Otis decide di lasciare Isaac ma, proprio quando credeva di aver trovato un equilibrio sentimentale, decide di andare a studiare negli Stati Uniti e lasciare così il Regno Unito. I due si salutano non con un addio, tuttavia, Maeve sottolinea, in risposta alla domanda di Otis, che bisognerà vedere al suo ritorno come saranno le cose. Dopotutto un'esperienza negli Stati Uniti non può che cambiare e far evolvere la ragazza da tutti i punti di vista.

Ora però tutti si stanno chiedendo: "Come andrà a finire tra i due?" Tornerà davvero Maeve dagli Stati Uniti e potrà esserci o no un futuro per questa coppia appena nata? Scopriamolo insieme vedendo anche cosa ne pensano gli attori che interpretano i due personaggi.

Asa Butterfield, aka Otis vorrebbe il lieto fine

Asa Butterfield, in un'intervista con Entertainment Tonight, ha dichiarato di sperare in un lieto fine tra Otis e Maeve ma di avere la sensazione che questo happy ending per i due non ci sarà. Dopotutto entrambi hanno tanto da imparare ancora, sono giovani e sono alle prese con nuove esperienze di vita quindi bisognerà capire come tornerà Maeve (se tornerà) e come troverà Otis che, pur restando, evolverà come persona. La speranza di Buttergfield è che i due possano tornare insieme ma non è molto ottimista al riguardo. "Sarebbe bello vedere se potrebbe funzionare tra loro, spesso tra i ragazzi giovani le cose non vanno ma chissà come sarebbe in questo caso", dichiara l'attore che non vede l'ora di scoprire, lui stesso, come andrà a finire.

Emma Mackey, aka Maeve potrebbe lasciare la serie

Dopo il finale di questa stagione di Sex Education è ovvio che tutti si sono chiesti se Emma Mackey lascierà la serie per sempre o meno. Per ora non ci sono notizie ufficiali anche se le ultime dichiarazioni dell'attrice non fanno sperare in un suo continuo di serie. L'attrice, infatti, ha dichiarato al magazine Hunger, di non poter far finta di avere 17 anni per sempre e di sentire che Sex Education deve avere una data di scadenza. "Sex Education è molto importante per me e adoro i miei compagni di cast a cui tengo molto ma l'aspetto negativo dell'andare avanti è che io cresco e non posso avere per tutta la vita 17 anni" ha commentato la Mackey.

Lascerà la serie? Staremo a vedere.