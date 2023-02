Sex Education, addio a Maeve: "Non ci sarò nella quinta stagione"

Sex Education è pronta a grandi cambiamenti e grandi addii. Uno dei suoi personaggi principali, infatti, lascerà per sempre la serie Netflix dopo la quarta stagione. Stiamo parlando di Maeve, interpretata dall'attrice Emma Mackey che non sarà più nel cast del teen drama nella suo quinto capitolo. Ad annunciarlo è stata lei stessa che ha ammesso: "Non ci sarò nella quinta stagione di Sex Education". Ma entriamo più nel dettaglio

Perché Maeve lascia Sex Education

Dopo aver vinto un BAFTA Award, domenica 19 febbraio, come rising star, Emma Mackey ha rivelato a tutti che ha deciso di salutare per sempre il personaggio di Maeve in Sex Education. "La quinta stagione? No, non credo che ci sarò, ho salutato Maeve", sono state le parole dell'attrice ai giornalisti dopo aver confermato la fine delle riprese del quarto capitolo di Sex Education. Anche la sua presenza nella quarta stagione sarà ridotta, con un ruolo dimensionato rispetto ai capitoli precedenti della serie. "Sarò presente in modo sporadico - aveva detto Emma -. Ci sono molti altri personaggi e non sarò coivolta nella storia in modo consistente".

Tutti gli addii di Sex Education

Maeve non è l'unico personaggio che dirà addio alla serie. Anche altri attori hanno rivelato che non faranno ritorno nei prossimi episodi di Sex Education 4. Chi c'è tra questi? Tanya Reynolds che interpreta Lily non ci sarà più, così come Patricia Allison, cioè Ola. Mentre per Ncuti Gatwa, cioè Eric, sarà l'ultima stagione così come per Emma Mackey.

Quando esce Sex Education 4

I nuovi episodi di Sex Education 4 debutteranno su Netflix presumibilmente in questo 2023.